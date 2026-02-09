Q版超人消風漏氣？ 觀光局：風勢強勁緊急消氣

高雄市 / 綜合報導

Q版初代超人力霸王，前幾天被民眾捕捉，身體消風，有人指出疑似附近遊艇勾破，但觀光局解釋是強勁風勢，因此緊急消氣，進場維護，後續將視天候狀況，進行規劃展演。

Q版初代超人力霸王，消風漏氣，氣模疑似破掉，超人身體，整個消瘦下去。民眾說：「很俏皮，有一個意外的亮點，會覺得有點搞笑。」有網友透露，疑似被一艘太靠近的遊艇勾破，不過觀光局解釋，是7日風勢強勁，緊急消氣，進場維護。

觀光局副局長劉秀英說：「已經進場整理維護，後續將會看天候狀況進行規劃展演。」這是Q版初代超人力霸王正常的模樣，在日落的高雄港邊，不斷繞圈圈，像是巡場一樣，冬日遊樂園才剛開幕幾天，已經有民眾補捉到不少KUSO角度。

民眾說：「睡著了，趕快拍起來，打瞌睡。」像這樣，頭歪一邊，發射攻擊的經典手勢也看起來有氣無力，難道是太陽太大超人被曬昏了嗎，還是上班太久，在打嗑睡？到了晚上，超人的手指更是隨著強風不挺擺動，像是抽經一樣，而觀光局也解釋，這次特別設計超人擺出不同姿勢，搭配風勢，讓手部隨風擺動。

民眾說：「我覺得這樣變形也是滿可愛的，惡搞啊，很好笑啊，就是感覺很像抖動啊，天氣很好的話來這附近散步又可以看這些東西，還滿不錯的，對啊會覺得很有趣。」從白天巡場，到夜晚擺動，這回又蹦出Q版消風畫面，只能說超人魅力無法擋，不管甚麼狀況都能成為全場吸睛焦點。

