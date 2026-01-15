Q萌灰熊熊亮相 帶你共遊西拉雅

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今年推出全新吉祥物「灰熊熊Mud Bear」，以知名的關子嶺泥漿溫泉與水火同源為靈感結合泥漿溫泉與臺灣黑熊，在頭頂加上象徵水火同源火焰，展現可愛Q萌西拉雅特色；西拉雅管理處長許主龍十五日表示，為慶祝灰熊熊誕生，灰熊熊限定周邊產品即日起將於官田遊客中心上架，包含觸感柔軟的暖手抱枕、遮陽必備的袖套及療癒感十足的音樂玩偶等，還有加碼回饋，每買一項文創商品就贈送一次拍貼機體驗，讓民眾於官田遊客中心留下最美回憶。

許主龍處長表示，誕生於關子嶺溫泉區的「灰熊熊Mud Bear」個性耿直憨厚，對萬物充滿熱情，頭頂火焰是其生命力象徵，不僅代表著滿滿元氣，還會隨情緒變化展現不同動態；關子嶺桶仔雞是他最愛的美食，喜歡悠哉地躺在溫暖舒適的泥漿裡睡覺，是位十足的大暖男。

許主龍處長說，為更生動地帶領大眾認識仙境西拉雅之美，灰熊熊特別化身專業觀光導遊及拍攝專屬宣傳MV，在西拉雅主題曲輕快旋律中以憨萌姿態穿梭西拉雅各大知名景點，熱情邀約大家放下繁忙步調來感受西拉雅探險旅程，是尋訪壯闊水庫風光或感受泥漿溫泉療癒魅力旅程中最棒的嚮導。

許主龍處長指出，灰熊熊不僅代表關子嶺泥漿溫泉的魅力，更是整個西拉雅國家風景區的熱情縮影，將積極參與各項觀光推廣活動，若有親善活動需求，相關單位可向西拉雅管理處提出出席申請，讓療癒萌主為活動增添無限歡樂與元氣，也歡迎大家跟著「灰熊熊Mud Bear」超萌腳步，從官田遊客中心出發，玩遍西拉雅境內的自然風光與人文美景。