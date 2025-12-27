Q Burger推「台味早餐」熱炒、夜市味端上桌 Cofit大餐救援包登場

（圖／品牌提供）

年底聚餐一攤接一攤，早餐、午餐、晚餐幾乎都在外面解決，對不少人來說，「想吃得開心、又希望少一點心理負擔」早已成為日常拉鋸。特別是忙碌的都會生活裡，飲食不再只是營養計算，而是現實節奏下的選擇題——有時想吃得熟悉、有時也想為自己留一點調整空間。這樣的飲食狀態，也反映在近期不少品牌的動向上。與其一味強調節制或完美飲食，越來越多品牌選擇從「真實生活」出發，讓吃與生活之間，多一些彈性與理解。

早餐品牌 Q Burger 近期推出「世界風味賞－台灣讚」系列，選擇把熱炒店、夜市裡最有記憶點的味道，搬進早晨時段。三杯、塔香、糖醋等台灣人再熟悉不過的經典風味，不再只屬於深夜聚餐，而是成為一天開始時的日常選項。

像是「三杯杏鮑菇雞堡」，將去骨雞腿排與三杯杏鮑菇一同拌炒，香氣濃郁卻不過於厚重；「塔香鹹豬肉蛋吐司」則把九層塔、鹹豬肉與煎蛋夾進吐司裡，一口咬下就是鐵板熱炒的熟悉感；以炸至金黃酥脆的雞胸再淋上糖醋醬的「糖醋脆雞漢堡」。甚至連台灣人最有感情的小吃「鹹酥雞」，也被做成早上就能吃到的「台雞搭薯薯」，搭配地瓜薯條，療癒感十足。飲品同樣走台味路線，鮮奶黑糖珍珠與冬季限定的美梅氣泡飲，讓一早就想來杯手搖的人，也能名正言順地滿足。

Q Burger 推出「世界風味賞－台灣讚」系列，將熱炒店、夜市裡最有記憶點的味道，搬進早晨時段。（圖／品牌提供）

而在另一端，也有品牌選擇從聚餐之後的需求出發。華人線上營養師平台 Cofit 推出的「大餐救援包升級版」，並不是鼓勵放縱，而是希望提供一種更貼近生活的營養補充選擇。產品由醫師、藥師與營養師共同參與設計，將多種常見營養補充需求整合成單包形式，強調攜帶方便與日常使用彈性，作為聚餐後的日常補充選項之一。

Cofit 邀請人氣實力派男團 VERA 擔任品牌好友。（圖／品牌提供）

Cofit 也強調，這類產品並非「抵銷大餐」，而是希望讓自律與享受不必站在對立面，飲食管理可以是更溫和、可持續的選擇。這樣的生活觀察，也促成了 Cofit 與炸雞品牌「法大炸雞」的合作。透過門市活動，讓消費者在聚餐或外食之後，實際接觸到營養補充的使用情境。自 2026 年 1 月 18 日至 2 月 20 日，於指定門市消費達 399 元，即可獲得體驗組，作為歲末回饋的一環。

