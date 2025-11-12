Q1房貸違約率僅萬分之8 仍處歷史低檔

第一季全國購置住宅貸款違約率僅萬分之8，始終處於歷史低檔水準。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕買氣雖未見起色，但整體房市仍穩健，尤其第一季全國購置住宅貸款違約率僅萬分之8，始終處於歷史低檔水準。房產業者解讀，即便屋主有資金需求，多數會選擇少賺或是降價讓售，變現不是太大問題，加上就業市場穩定，短期現金流吃緊情形不至於出現。

進一步觀察六都房貸違約率，最高為臺北市的萬分之13，反觀桃園市僅萬分之5，為六都最低，此外，新北市、臺中市、臺南市以及高雄市的其他四都全數不到萬分之10。

升息不會拉大房貸違約率

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前次央行連續性升息距今已有段時間，即便升息會導致民眾每個月房貸支出加重，但全國房貸違約率仍維持在不到萬分之十的超低水準。

即便今年第一季全國房貸違約率微幅上升到萬分之8，但仍遠低於2009年第一季金融海嘯後的1.39%，曾敬德認為，主要現在就業狀況相對穩定，民眾不會頓失收入，另外房市仍有一定交易量，一旦遇到個人財務狀況出現問題，也都還可以將房地產轉賣變現，不過，美國對等關稅，以及新台幣強漲過後，的確也看到部分產業受到衝擊，因此，也出現企業主將不動產變現的真實個案。

最後，曾敬德指出，4月股市一度崩跌，但很快就回漲，甚至創下歷史新高，加上目前各項房貸管制措施，主要受衝擊的族群為新申貸戶，因此，在房貸利率較高的時間點，購屋民眾仍要評估自身的還款能力。

