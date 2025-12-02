Q3國銀存放款利差回升 儲蓄紅利追不上CPI增速

國內利率環境出現變化。根據央行最新統計，國銀放款加權平均利率在今(2025)年第3季升至2.51%，連續第2季上揚，衝上2009年初以來的16年半新高；存款加權平均利率則維持在1.16%，使整體存放款利差擴大至1.35個百分點，雖然仍屬近3年的相對低檔，但已呈現回升趨勢。

今年以來的存放利差波動，反映出市場競爭與放款結構的調整。第1季銀行為了維繫大型企業客戶關係，讓放款利率短暫下滑；第2季起在不動產放款管控收緊下，房貸及其他貸款利率陸續走高，帶動整體放款利率反彈。放款量能同步增加，因此利息淨收益成為今年前3季銀行獲利的重要支撐。

市場關注存款端回饋是否能跟上通膨速度，依據央行資料顯示，存款利率雖在1.16%的16年半高點，但預估2025年消費者物價指數(CPI)年增率為1.75%、核心CPI為1.67%，仍然高於目前的存款利率，代表民眾若僅以存款作為主要資產配置，實質購買力可能面臨下降壓力。

存放利差是銀行利息收入的重要指標，儘管近幾年因市場競爭激烈與升息循環後期效應，導致國銀存放款利差長期偏低，傳統存放款業務的獲利能力也受到限制，但今年Q3利差上升，象徵利率環境已回到較具支撐的區間，有助於後續營運。

另一方面，銀行獲利來源持續多元化。財富管理、信用卡手續費收入與海外業務貢獻逐年提升，整體結構更具彈性。市場普遍預期明(2026)年可能開始降息，但在降幅有限的前提下，國內利率水準顯得相對穩定，對存放款利差與財管收入均具支持效果。在利率環境可望保持平穩、利差逐步改善及財管業務成長的帶動下，銀行業對今年全年表現抱持正向展望。

