Q3國際收支創5新高 經常帳順差、金融帳淨流出同寫紀錄

陳梅英

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布第三季國際收支，寫下五項單季新高紀錄。其中，經常帳順差達 458.4 億美元，與其相關的出口及商品貿易順差皆創歷史新高；金融帳則淨流出 369.2 億美元，同樣刷新單季紀錄。

據統計，我國金融帳已連續 61 季、超過 15 年呈現淨流出，累計規模突破 9400 億美元，續創史上最長紀錄。

央行官員指出，第三季經常帳順差較去年同期增加 207.6 億美元，主要來自商品貿易順差擴大至 498.3 億美元，年增 219 億美元。受惠於 AI 應用持續熱絡與消費電子新品備貨需求，出口增加至 1543 億美元。

服務收支逆差達 40.8 億美元，亦是歷年同期新高。央行說明，因第三季為出國旺季，國人出國人次年增率 16.1%，明顯高於來台旅客的 9.1%，使逆差擴大屬常態性現象。

在金融帳部分，第三季金融帳淨資產增加 369.2 億美元，改寫歷史紀錄。其中，直接投資淨資產增加 91 億美元，為史上第二高，僅次於上一季的 160.2 億美元，主要與台積電、緯創等大型對外投資案有關。

證券投資方面，第三季淨流出 106.4 億美元，其中居民對外證券投資淨增加 160 億美元，主要因增持國外債券；非居民淨增加 53.7 億美元，反映外資增持台股。

累計前三季，經常帳順差達 1122.4 億美元，金融帳淨資產增加 832.6 億美元，均創歷年同期新高。至於央行準備資產僅增加 210.3 億美元，央行表示，並不會完全依金融帳變動進行操作，主要仍以維持市場穩定為目標，只有在波動過大時才會進場，因此金融帳與準備資產的增減並不會一致。

央行補充，經常帳順差國家多呈現資金淨流出，如日本、新加坡、南韓、德國與台灣等，因此金融帳淨資產增加屬正常現象。

中央銀行今日公布第三季國際收支。(記者陳梅英攝)
