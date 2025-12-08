「Q3房貸利率」創金融海嘯後新高 房貸成數寫21季低點





根據聯徵中心資料顯示，今年第三季新增房貸件數剩下3.77萬件，年減幅度達38%，不過同時間新增房貸的貸款利率2.44%，卻寫下金融海嘯後的新高，反映央行第七波管制與銀行自主管理，再加上之前央行連續性升息，房貸利率走高，民眾的購屋資金成本增加，房貸成數中位數則是77.37%，寫下近21季的低點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去央行總裁就曾經提醒過利率不會永遠這麼低，經歷連續升息與政策房貸管控後，一般民眾的房貸也升到2.2%左右，新買房子的一般房貸利率現在也約2.5%起跳，反映在聯徵中心上也看到房貸利率的攀升，反映持有不動產的資金成本增加，不過民眾可能更在乎的是房貸成數的問題，現在政策上還是支持自用首購，後續觀察換屋型房貸是否政策上會給予進一步鬆綁空間。

最新統計顯示，今年第三季新增房貸樣本數為3萬7747件，較去年同期的6.1萬件減少38%，反映市場買氣出現量縮，平均房貸1032萬元，則是次高表現，平均房價則是新高的1453.4萬元，至於核貸成數中位數77.37%，則是21季來新低，反映第七波後銀行放款趨於謹慎保守，至於平均房貸利率則是2.44%，若以每季房貸狀況相比，利率則是寫下2009年以來的新高，顯示當前購屋的資金成本較過往明顯攀升。

曾敬德表示，經歷連續性升息過後，早些時間購屋的屋主，當前房貸利率普遍接近2.2%，倘若手上有突然多出來的資金或獎金，可以考慮先償還部分本金，也省下一些利息支出，現在提前償還會比三年前利率還在1字頭的時候划算。

