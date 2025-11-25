Q3旅行收支逆差創新高 信用卡日韓泰回饋爆發

匯率走升與出境旅遊熱潮攀升，使得今(2025)年第3季台灣「旅行收支」逆差規模再創新高。央行公布最新國際收支統計，國人第3季海外旅行支出高達66億美元，同期外國旅客來台僅帶來25億美元收入，出入境差額擴大至逾40億美元、約新台幣1,200億元，寫下歷史最大逆差紀錄。

第3季原為國人海外旅遊旺季，暑假親子旅行帶動出境需求強勁，加上今年日圓、韓圜處於相對低檔，許多民眾選擇赴日韓旅行並提高消費，相關支出一舉突破60億美元大關。反觀外國旅客來台動能主要集中在第4季聖誕節與跨年前夕，季節性差異拉大旅行收支缺口。

旅行社業者表示，近年前往日本與韓國的旅客持續增加，除了匯率甜蜜點推升購物意願外，「台日物價差距縮小」也是重要因素。日本部分日常用品甚至比國內更便宜，促使旅客願意在當地大手筆血拚，成為逆差持續擴張的主因之一。

另外，今年第3季整體國際收支呈現亮眼表現。經常帳順差站上458億美元、創下新高水準，其中商品貿易順差為498億美元，受惠於AI、雲端伺服器與消費性電子備貨需求，出口動能明顯增強。金融帳淨資產成長369億美元、同樣刷新紀錄，國人對外直接投資更達99億美元，反映企業積極布局海外。

隨著日韓賞楓、滑雪旺季到來，以及東南亞跨年行程詢問度升溫，銀行競推海外刷卡優惠吸客。像是近期備受矚目的中國信託uniopen聯名卡，在日本、韓國、泰國等地刷卡最高享11%回饋，被封為「日韓泰神卡」。富邦J卡綁定Apple Pay儲值Suica、PASMO等日本交通卡，單筆交易滿2,000元回饋10%，適合赴日自由行旅客使用。

國泰世華CUBE卡針對生日月份祭出樂園加碼，於東京迪士尼及大阪環球影城實體商店購物可獲10%小樹點，成為日本樂園暢遊首選。星展銀行eco永續卡海外交易優惠5%起，理財資產達標者更可提高至6.8%~9.8%。持玉山熊本熊卡在日本通路結帳最高拿8.5%好康；使用玉山unicard於韓國消費最高賺7.5%；聯邦吉鶴卡卡友在日本指定店家購物最高入袋7%福利。

永豐幣倍卡、永豐現金回饋JCB卡、樂天Panda J卡及中信LINE Pay卡，分別有5%~6%不等的海外與日韓加碼回饋，涵蓋藥妝、百貨、餐飲到交通等常用場景，在旅遊旺季成為刺激刷卡動能的重要推手。

業界預期，若匯率維持相對有利、國際旅遊仍保持熱度，今年第4季旅行收支逆差仍可能維持高檔。隨著日韓年末旅遊潮與跨年商機蓄勢待發，旅客消費力道可望支撐海外信用卡簽帳金額繼續升高。

