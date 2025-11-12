Q3財報點名必追！電動車黃金10年 5檔車用股「上車囉」
財經中心／師瑞德報導
面對全球汽車產業結構轉型與新能車趨勢的快速發展，台灣汽車零組件及相關供應鏈廠商交出不俗成績，第三季財報普遍呈現營收穩健、獲利回升甚至三率三升的表現。從胎壓監測系統（TPMS）、傳動系統、鋁圈鍛造、車用內裝模組、甚至光電整合設計與永續材料應用，各家公司展現轉型成果與營運韌性，為第四季與2026年營運注入動能。
劍麟：安全件穩健成長，深化Tier 1合作
劍麟第三季營收達12.49億元，季增1.25％，稅後淨利0.89億元，EPS達1.12元，較上季持穩。受惠與全球Tier 1汽車零組件大廠合作深化，自動化生產導入效益逐步顯現，加上新台幣匯率貶值，有效支撐毛利率與稼動率。2025年10月單月營收4.13億元，累計前10月營收41.79億元。劍麟持續看好電動車與新車型對安全件的導入，布局歐、美、亞三大市場，強化被動安全件在新車平台中的滲透率，穩固其全球供應鏈地位。
廣華-KY：光電內飾轉虧為盈，毛利回升
廣華-KY第三季營收13.56億元，季增10.25％、年增14.45％，毛利率回升至26％，單季稅後盈餘1,155萬元，EPS為0.14元，成功由虧轉盈。受惠中國車市回溫、北美拉貨復甦與附加價值提升，公司逐步從Tier-2邁向Tier-1供應商。憑藉在Mini-LED、光導材料、隱藏式照明等技術優勢，切入氛圍照明新世代需求，搶占智慧座艙商機。墨西哥新廠年底投產，搭配亞洲產線升級，強化全球供應鏈韌性。廣華-KY同步深化環保內飾件技術與公司治理，展現永續發展實力。
橙的：AM市占擴張，三率三升創新高
橙的第三季營收1.4億元，年增48％，EPS達1.09元，年增276％，創下歷史新高。美洲與歐洲市場合計營收占比達74％，拉貨動能強勁，尤其AM市場銷售佔比已達85％。在毛利率43％、營益率12％、淨利率21％的三率三升基礎上，公司持續推動B2B線上平台建置，優化物流效率與客戶採購流程。橙的也加強TPMS系統研發，擴大歐、美地區車型覆蓋率，未來營運可望續創高峰。
倉佑：傳動零件接單穩，跨入半導體應用
倉佑第三季營收2.5億元，EPS達0.34元，季增3300％，年增21％，成功實現三率三升。AM與OES市場出貨強勁，營收合計占比超過五成，加上半導體關鍵零件開始出貨，強化產品組合。毛利率27％、營益率11％、淨利率14％，展現營運效率提升。倉佑積極推動多元布局，已切入半導體精密設備供應鏈，並於馬來西亞新廠規劃投產，將聯結台灣與東協產能，打造穩健中長期成長引擎。
巧新：鍛造技術結合半導體應用，營運轉正
巧新第三季營收17.02億元，EPS 0.19元，順利由負轉正，累計前三季EPS達1.47元。因應暑休淡季與歐洲客戶產線調整，公司專注於高技術鍛造與再生鋁開發，跨足半導體設備關鍵零組件製造，為營運注入新動能。巧新具備高潔淨鋁合金與鍛造工藝，切入國際高階應用，並持續強化全球供應鏈佈局。展望未來，公司預期非乘用車業務營收將大幅提升，進一步強化技術與產品多元應用深度。
總結來看，面對全球汽車供應鏈轉型與地緣變化，台灣車用零組件與相關製造商已不再只是代工角色，而是積極轉型升級，從材料科技、電控整合到永續製程全面進化。這波第三季財報不只是數字的亮眼，而是實質反映台廠在全球汽車價值鏈中角色的升級與價值的重估。
