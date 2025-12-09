Q4出口飆破1800億美元 史上最強

財政部9日公布11月出口值640.5億美元，年增56％，再創下歷史單月新高；累計前11月出口達到5784億美元，年增率34.1％。財政部預估，今年第4季出口值將突破1800億美元，創史上最強一季，全年可望突破6000億美元大關、出超規模將達破1500億美元的新境界。

財政部統計處長蔡美娜表示，11月出口可說是「大驚喜」、甚至稱為「震撼」，出口值連續2個月超過600億美元，不僅攀上新頂峰，也是今年第3度超車南韓，擴大領先差距30億美元的一次，出口連25紅，創15年半以來最強增幅。

統計顯示，11項出口貨類有6項貨類成長、5項貨類下降，其中，資通與視聽產品出口值283.6億美元、年增1.7倍，雙雙創下空前紀錄，主要是AI運用加速擴展，雲端服務業者積極建置相關基礎建設。

電子零組件出口值216.3億美元，創歷年單月新高，年增率29.3％，財政部分析，主要是半導體先進製程需求維持火熱，DRAM供需失衡嚴重帶動價量齊揚，終端消費性電子市場出現轉機。資通與視聽產品與電子零組件合計出口逼近500億美元，年增率83.8％。

出口市場方面，對美國出口值、年增率跟出超分別為244.2億美元、1.8倍以及近200億美元，都創單月之冠，對美出超甚至比11月多38.2億美元。

財政部預估，美國未來可望延續為第一大市場。對於陸港出口也揮別低點，11月出口值162億美元，創43個月以來最佳成績。

財政部預期，12月出口值將落於610到632億美元之間，連續3個月站上600億美元高峰，確定將連續26個月正成長。

以此來看，今年第4季的出口值將站上1873億美元以上，比主計總處所預估1722億美元，至少多了150億美元，年增率48到50％，帶動全年出口規模突破6000億美元，出超值將達逾1500億美元的新境界。