Q4小資搶進這幾檔海外ETF零股
[NOWnews今日新聞] 近期海外金融市場波動加劇，看好後市行情，又擔心短線修正，觀察近期交易成交量能，不少空手投資人或低逢加碼小資族，改採盤中零股交易方式，逢回檔分批加碼這些熱門海外ETF。Cmoney統計數據顯示，10月份以來累計盤中零股熱門成交標的前五名依序為：第一金太空衛星(00910)總成交股數達821萬2,301股、國泰數位支付服務(00909)總成交股數達720萬4,874股，其餘依序為統一FANG+(00728)、國泰費城半導體(00830)、元大航太防衛科技(00965)累計成交股數皆逾500萬股，觀察這幾檔海外ETF今年以來表現也相當亮眼，其中四檔漲幅逾30%。
10月份以來成交最火的第一金太空衛星ETF，Cmoney資料顯示，去年漲幅逼近70%是原型股票ETF績效王，今年表現也很火燙，年至今漲幅逼近四成，漲勢犀利吸引投資人關注，第一金太空衛星ETF在2024年初投資人不到1,500人，ETF一路強漲表現，也讓投資人數一路來到10月底逼近2萬人，10月下旬以來股價波動加大，單日零股交易筆數也大幅上揚，今年初成交筆數多數未及千筆，10月下旬以來多日成交逾5,000筆。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝提醒，太空衛星個股短期波動較大，不過，太空衛星產業具備中長期投資成長動能，股價持續上揚動能與產業趨勢明朗可期，投資人不妨採取定期定額方式投資，適度提升風險控管，分批進場投資，跟隨強勢產業行情。
近期太空衛星產業面臨實質營收、獲利等財務數據檢視，曾萬勝指出，部份個股面臨財報不如預期的考驗，造成這波股價的校正，不過，觀察產業利多仍然持續釋出，像是，第一金太空衛星重要成份股AST SpaceMobile與歐洲通訊商Vodafone選擇在德國設置衛星運營中心，作為歐洲衛星發展基地，同時也已向德國國際電信申請註冊中頻段衛星申請；另外也有營收報佳音的成份股，如GlobalStar公布第三季季度營收創紀錄；新業務拓展成份股，如Blacksky則宣布繼續拓展Gen-3衛星發射計畫，並可望在2026年進行商業運營。
