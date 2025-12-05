Q4聚餐潮湧現！千元級高端和食竄紅 莞固和食「柔御膳」成企業小聚新寵

（記者蔡函錚／綜合報導）第四季向來是餐飲產業全年最關鍵的檔期，不論是部門慶功、小型商務餐敘、家庭聚會或朋友敘舊，各式聚餐需求在此時集中爆發。業界普遍觀察到，今年 Q4 的聚餐型態與往年相比明顯改變——消費者更在意「體面度、料理品質與價格可控性」，使千元級的高端和食套餐成為市場表現最穩定、成長最明顯的價位帶。

莞固和食推出的期間限定套餐「柔御膳」，便在這波趨勢中快速走紅。以 880 元即可享受前菜、刺身、燒物到食事的完整餐序，被不少企業小聚與家庭客視為「兼顧預算、品質與儀式感」的用餐解決方案。

圖／Q4 的聚餐，消費者更在意「體面度、料理品質與價格可控性」，莞固和食推出的期間限定套餐「柔御膳」，便在這波趨勢中快速走紅。（莞固和食 提供）

企業聚餐回溫 高端和食成「剛好不冒險」的選擇

在不確定景氣下，企業聚餐與商務餐敘的預算更講求精準，而和食因料理風味清爽、呈現方式端正，在不同年齡層中接受度高，也更不易踩雷。與過往「人均 1500–2500 元」的聚餐預算相比，千元出頭的套餐反而因總額更好掌控，成為目前許多企業與團體的優先選擇。

莞固和食表示，近期「柔御膳」的訂位中，明顯增加的是小規模慶功宴、部門年度聚會與家庭聚餐，顯示市場對高質感、價格彈性的套餐需求正在上升。

圖／莞固和食以高質感、價格彈性的套餐組合滿足聚餐需求，成為今年聚會市場的新寵。（莞固和食 提供）

多道料理一次到位 完整餐序成年底聚會選項

柔御膳的吸引力並非來自單一道料理，而是整套套餐「一次到位」的結構。餐點由前菜開場，搭配鮮度明確的刺身、香氣突出的燒物與口感俐落的揚物，最後以食事收尾，呈現近似縮小版懷石的層次感。

莞固和食指出，對 Q4 的聚餐族群來說，料理完整性高、桌上每個人都有一致體驗，是越來越重要的選餐因素，這也是柔御膳能迅速受到青睞的主因之一。

鍋物升級方案受歡迎 提高聚餐彈性

除了套餐本身外，莞固和食同步推出加價紙火鍋，包括韃靼蕎麥茶豬肉涮鍋與特選沙朗牛肉涮鍋。蕎麥茶湯底以香氣清爽、風味溫潤著稱，能延伸套餐的風味層次，也讓聚餐桌面更具分享性。

莞固和食表示，鍋物升級方案特別受到家庭聚餐與商務小聚的青睞，可依同行組成彈性調整組合，提升聚會的便利度與滿意度。

圖／年底聚餐潮來臨，不少企業為選擇聚餐場所而煩惱；莞固和食以多元座位配置與高質感套餐，提供更彈性的年末聚會選擇。（莞固和食 提供）

年底聚餐時程緊湊 期間限定掀詢問潮

隨著企業聚會與家庭活動陸續進入高峰，千元級套餐的搜尋量與訂位詢問度也同步走高。莞固和食表示，柔御膳將販售至 12 月 21 日，多數顧客會將其安排於聖誕前夕前的小聚時段，因此在 Q4 訂位量明顯成長。

柔御膳售價為 880 元，搭配蕎麥茶豬肉涮鍋組合為 1030 元（平日優惠 990 元），亦提供特選沙朗牛肉涮鍋選項。業者提醒，年底聚會時程緊湊，建議有計畫聚餐者提前預訂。

