Q4轉盈在望 奧義賽博搶攻千億AI資安商機
【記者柯安聰台北報導】台灣首家AI原生資安軟體指標股奧義賽博-KY（7823）正式進軍創新板，配合上市前公開承銷作業，將於1月21日至23日展開競價拍賣，競拍張數共1580張，競拍底價70.31元，暫定承銷價90元，預計2月5日掛牌。
奧義賽博為國內少數具備國際級研發實力與市場能見度的資安原廠，七度獲頂尖研調機構Gartner報導，並為台灣唯一三度通過美國權威機構MITRE ATT&CK評測的資安廠商。公司2025年迎來營運關鍵轉折，隨規模經濟效益發酵，法人預期2025年Q4可望達成單季轉盈，正式開啟獲利成長的黃金收割期。
奧義賽博採訂閱制（SaaS）為核心的營運模式，展現與國際資安巨頭CrowdStrike、Palantir同等級的營運體質與獲利基因。公司訂閱制收入占比達 90%，客戶續約率長期維持90%以上，展現高度黏著與穩健的經常性收入結構。2025年Q3底遞延收入年增42%，代表公司已收取現金但尚未認列之營收持續成長，營運能見度與現金流基礎更具延展性。同時公司財務結構亦相當穩健，帳上現金達5.19億元、且維持零負債，資金運用紀律與現金流效率傲視同業。
圖：右起奧義賽博財務長黃文傑、董事長吳明蔚、資安長暨共同創辦人叢培侃、技術長暨共同創辦人邱銘彰
奧義賽博憑藉深厚技術DNA與產業實績，成功切入半導體供應鏈資安防護核心需求。公司亦為SEMI E187資安標準推動者之一，並獲供應鏈龍頭採用作為外部曝險例行巡檢利器，使產品逐步成為半導體設備與供應鏈廠商的優先選擇。在指標客戶帶動下，奧義進一步擴散至超過1000家供應鏈廠商，形成市場高度關注的「粽子頭效應」，建立難以複製的技術護城河與市占優勢。
面對AI技術快速演進所帶動的新型資安需求，奧義賽博（CyCraft）積極布局三大成長引擎，鎖定2026年可望高速成長的資安市場，涵蓋資安韌性、AI 模型安全及國防應用，力拚擴大經常性收入與長期成長動能。
在「資安韌性」領域，奧義賽博旗下XCockpit平台已部署超過60萬個AI感知器，透過即時威脅感知與自動化應變機制，協助企業強化資安防護，並帶來穩定且可預期的經常性收益。根據國際研調機構預估，2025年全球資安託管服務市場規模將突破1800億美元，市場成長動能明確。
針對生成式AI與企業導入大型語言模型（LLM）所衍生的資安風險，奧義賽博推出「AI護欄」解決方案XecGuard，聚焦LLM漏洞防護與安全護欄機制，協助企業降低模型濫用、資料外洩等關鍵風險。該產品預計於2026年上半年正式上線，直指全球百億美元規模的模型安全市場新商機。
此外，在「國防韌性」布局上，奧義賽博以具高度稀缺性的「數位干擾」技術切入無人機反制市場，相關解決方案XecDefend已逐步拓展至國家安全與公共安全應用場域。公司藉此將資安技術延伸至防衛與公共治理層級，進一步擴大長期成長想像空間。
法人分析指出，營收成長率超過20%的國際資安龍頭，平均本益比（P/E）可達106倍。奧義賽博2025年全年營收成長23%，已跨入國際 Tier 1 成長門檻。此外，公司亦積極拓展全球化通路，海外已結盟超過10家日本中大型資服業者；國內則與中華電信旗下中華資安、能率集團旗下宏羚等策略夥伴合作，未來可望透過通路綜效持續放大成長動能。（自立電子報2026/1/20）
