Q4高人氣ETF出列 科技、跨國主題型、主動式受青睞！

高人氣ETF出列！第四季以來，共有9檔ETF單位數成長逾2成，鎖定的主題包括半導體、科技、太空衛星、電力、數位支付，以及主動式ETF。ˊ

其中，第一金太空衛星(00910)、新光臺灣半導體30(00904)、富邦科技(0052)、主動安聯台灣高息(00984A)單位成長逾6成，受到投資人青睞。

若以發行商來看，新光、國泰投信旗下分別有00904、009805與00922、00909上榜，檔數領先同業。

法人解讀，利基主題型ETF投資買氣當紅，尤其是科技產業，繼續扮演2026年投資主流，加上AI浪潮明年繼續推動，與AI相關的太空衛星、先進半導體、低碳電力以及數位支付等相關產業鏈，明年將進入新一輪「成長加速期」，長線投資潛力不容忽視。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，明年全球將持續啟動史上最大規模的AI基礎建設，儘管台股近來市場震盪，唯美國科技巨頭之間組成AI永動聯盟，涵蓋企業範圍及相關週邊商機日益擴大，加上未來AI不斷加速新科技典範轉，百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動台股上述AI半導體龍頭企業，築起新寡佔優勢門檻，甚至逐步深化後，讓半導體龍頭股，未來更享有AI產業結構性成長優勢，2026年美台兩地股市基本面持續暢旺，長線多頭行情助攻，有利於台股半導體、科技相關ETF中長期股價表現看漲。

國泰台灣領袖50（00922），也是投資人青睞的熱門ETF之一。基金經理人蘇鼎宇表示，台積電做為全球最大的晶圓代工廠，今年以來股價已上漲逾36%，目前在台灣加權指數占比接近43%。00922作為率先調升台積電權重的市值型ETF，成為重點受惠的ETF之一，台積電昨董事會拍板現金股利調高到6元，創下季度股利新高，預計對明年3月除息的ETF配息來源注入豐盛活水，值得投資人期待。

此外，00922第二大持股鴻海占比6.07%，今年在AI熱潮帶動下，股價同樣漲幅逾35%，最新公布的10月合併營收創歷史新高，達到8957億元，外資維持「買進」評等，從評價面來看，台股電子類雖然今年以來漲勢驚人，不過細看電子類本益比，截至10月底仍落在 20.66 倍，距離 2024 年高檔的 23.27 倍，仍有一成以上的空間，雖台股仍處高檔震盪，但投資人可善用ETF分散佈局，更有機會搭上台股Q4旺季行情。

00922與國泰投資級公司債(00725B）已於10月20日除息，配息將於明（13）日進帳，預計將有21萬人可以數鈔票。

市場另一多頭指標：輝達，近期股價拉回，除了因華爾街投資銀行拋出AI泡沫疑慮，影響市場信心，軟銀集團近期出清輝達股票，套現58億美元，也是原因。

不過，軟銀旗下願景基金，過去也曾出清輝達股票，2024年，孫正義還在股東會坦言太早出清股票，錯失約1500億美元的潛在獲利。後來，他還在輝達日本AI高峰會與黃仁勳同台時，靠在黃仁勳肩膀，假裝哭泣，表示後悔，引起哄堂大笑。

法人指出，AI仍是中長線題材，輝達仍是觀察重點。總計掛牌台股的31檔含輝ETF，保德信全球藍籌(009810)、平衡凱基美國TOP(00980T)、主動台新龍頭成長(00986A)，及兆豐洲際半導體(00911)前兩週均維持正報酬，擊敗同期間的標普500指數、那斯達克指數的負報酬。

國泰證券指出，電商產業在AI應用與個人化體驗普及下，銷售額有望迎來成長機會，建議投資人可留意相關族群；同時，債券市場在降息預期下逐步回穩，AI主題債券成為新亮點。整體而言，消費品、AI應用與長年期債券仍為關注焦點，投資人可把握政策利多與產業趨勢交織下的布局契機。

國泰證觀察，隨著美國感恩節與聖誕節假期來臨，全球購物需求蓄勢待發，電商平台積極導入AI技術以提升消費者體驗與轉換率，AI應用從輔助搜尋進化為主動銷售工具，例如亞馬遜（Amazon）推出Rufus聊天助理與「Buy for me」功能，讓AI代理（AI Agent）能根據使用者需求自動搜尋、比價並完成下單流程；沃爾瑪（Walmart）則與OpenAI合作，讓消費者可直接透過ChatGPT完成商品搜尋、加入購物車及結帳流程。

國泰證指出，代理式AI（Agentic AI）與個人化體驗的普及，將引領電商產業新一波變革與銷售額的結構性成長，相關產業鏈與技術供應商值得投資人持續關注。

國泰證認為，因應AI投資熱潮，科技巨頭如Meta、甲骨文（Oracle）等，開始透過發行公司債籌措資金，其中AI相關債券發行量明顯增加，反映出企業對AI長期發展的高度信心，建議投資人可關注科技、大型金融與公用事業等信用體質佳的債券標的，掌握潛在報酬與分散風險的雙重優勢。

