QR乘車碼開通！粉專曝多人卡關「罰站」 北捷回應了

北捷在3日時正式開放乘客使用QR乘車碼搭車，不過根據北捷公布的使用狀況，目前實際使用比例仍偏低，僅約1%乘客採用QR乘車碼，另外約4千人使用信用卡進出站。另有粉專透露，正式啟用首日，仍有不少民眾在閘門前卡關「罰站」，北捷則回應，多為旅客尚未熟悉操作所致。

北捷表示，車站全閘門開放QR乘車碼搭車，啟用後系統正常，旅客使用順暢。以3日總運量184萬人次來看，約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0%），約4千人次使用信用卡（占0.2%）。

北捷車站全閘門開放QR乘車碼搭車。圖／翻攝自台北捷運官網

知名粉專「我是台北人」發文提到現場狀況，指出許多民眾當下是各種「尷尬癌」發作，「雖然大部分掃碼的人順利通過，但還是不時看到有人在閘門前『卡關』，後面排隊的人可能等到眼神死」。

對此，北捷回應，「經了解，是個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致」。北捷也提醒乘客，使用時QR乘車碼搭車時，要先開啟欲使用的電子支付App，選擇「QR乘車碼」（請注意，要選「乘車碼」不是「付款碼」）、適度調高手機螢幕亮度、注意手機感應角度後，將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離，即可順利感應進出閘門。

北捷提醒要選「乘車碼」，不是「付款碼」。圖／翻攝自台北捷運官網

