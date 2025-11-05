QS亞洲大學排名出爐 佛光大學首度進榜

QS亞洲大學排名出爐，佛光大學首次進榜，榮獲台灣第３８名、東亞第３１８名、亞洲第６８２名，展現佛大辦學成果獲得國際肯定。（佛大提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國際知名高等教育評比機構QS Quacquarelli Symonds公布「2026年QS亞洲大學排名」（QS Asia University Rankings 2026），台灣共有五十七所大學入列，佛光大學首次進榜，榮獲台灣第３８名、東亞第３１８名、亞洲第６８２名，展現佛大辦學成果獲得國際肯定。

QS Quacquarelli Symonds創立於1990年，是全球最具影響力的高等教育評比機構之一。其世界大學排名（QS World University Rankings）與亞洲地區排名（QS Asia University Rankings）廣受各國政府、學術機構及學生重視，評比指標涵蓋學術聲譽、雇主評價、師生比例、國際化程度、研究影響力等多項面向，具高度公信力。

佛光大學此次首次入榜即取得亮眼成績，顯示佛大在教學品質、研究表現、國際交流與永續發展等面向逐年提升，國際能見度持續攀升。近年，學校積極推動國際學生招生、擴大海外合作、投入AI與跨領域研究，打造多元文化與創新學習環境，成果逐漸受到國際評比機構重視。

佛光大學由佛光山開山宗長星雲大師創辦，秉持「把智慧留給自己、將大學留在人間」的理念，推動三好教育，重視人文素養、國際視野、科技應用與永續等能力培育。顯示本校在各系課程品質、師資培育、學生支持與教育成果上持續精進。

校長趙涵捷表示，正逢上任滿一周年，能在短時間內提升國際能見度，讓世界看見佛光大學的努力，是全校師生共同付出的成果，也大大鼓舞校內同仁。他強調，未來將持續深化教育創新與國際交流，使佛光大學在教研發展與全球競爭力上更邁前一步。