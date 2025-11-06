QS大學排名揭曉 佛大首上榜名列台灣第38展現教研能量
國際知名高等教育評比機構Quacquarelli Symonds(QS)公布「二○二六年QS亞洲大學排名（QS Asia University Rankings 2026）」，今年台灣共有五十七所大學入列，佛光山佛光大學首次進榜，榮獲台灣第三十八名、東亞第三百一十八名、亞洲第六百八十二名，辦學成果不只獲國際肯定，亦展現邁向國際化的教育里程碑。(見圖)
佛大今(六)日說明，佛大首度入榜就獲亮眼成績，也彰顯學校在教學品質、研究表現、國際交流與永續發展等面向逐年提升，學術能見度持續攀升。
校方表示，佛大持續推動國際學生招生、擴大海外學術合作，並投入AI與跨領域研究，打造多元文化與創新學習環境，成果日益受到國際評比機構重視。
Quacquarelli Symonds(QS)創立於一九九○年，是全球最具影響力的高等教育評比機構之一，其「世界大學排名（QS World University Rankings）」與「亞洲地區排名（QS Asia University Rankings）」更受各國政府、學術機構及學生重視；評比指標涵蓋學術聲譽、雇主評價、師生比例、國際化程度與研究影響力等多面向，具高度公信力與國際影響力。
趙校長指出，這次進榜正逢他上任滿一周年，能在短時間內提升國際能見度，讓世界看見佛大的努力，是全校師生共同付出的成果；未來將持續推動教育創新與國際交流，強化研究能量，推動永續與人文並行的教育發展，使佛大在教研表現與全球競爭力上再創新高。
趙校長提到，由佛光山開山祖師星雲大師創辦的佛光大學，一直秉持「把智慧留給自己、將大學留在人間」的教育理念，推動三好教育，重視人文素養、國際視野、科技應用與永續發展能力的培育；學校將持續精進課程設計與教學品質，強化師資培育與學生支持系統，展現兼具人本關懷與專業實踐的教育精神。
佛大強調，入榜QS亞洲大學排名，不僅是對創辦人星雲大師教育願景的實踐成果，也讓師生與有榮焉；校方未來將繼續發揚辦學理念，培育具專業能力、社會責任與世界視野的優秀人才，讓「佛光」照亮全球教育舞台，打造更具影響力的優質大學。
