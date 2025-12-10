QS 2026永續排名公布 朝陽科大再獲肯定連3年進榜

朝陽國際志工赴菲律賓關懷偏鄉兒少，落實大學社會責任。（圖：朝陽科大提供）

全球大學永續表現再度受到矚目，英國高等教育調查機構QS公布「2026 世界大學永續排名」（QS World University Rankings: Sustainability），全球2,001所大學納入排名，朝陽科技大學以具體的永續行動連續3年入列，成為全台唯一進榜的私立科大，其中以「環境永續性」及「健康與福祉」兩項指標表現最為亮眼，推動永續發展的卓越績效，廣受國際肯定。

QS世界大學永續排名以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，涵蓋環境影響、社會影響及治理三大面向，並細分為「環境教育」、「環境研究」、「環境永續性」、「就業力與成果」、「平等」、「健康與福祉」、「教育影響」、「知識交流」、「良好治理」等9項指標，全面檢視大學因應ESG的具體作為，已成為全球高等教育永續力的重要標竿。

朝陽科大校長鄭道明指出，朝陽以綠色校園為核心理念，全面實踐節能減碳與環境教育，並將SDGs納入校務發展藍圖，致力打造國際化校園。從在地社區到全球志工、從學術研究到社會實踐，師生USR團隊皆以行動展現永續決心。在全體教職員生的共同努力下，朝陽不僅連續3年受到QS世界大學永續排名的肯定，連續7年入榜THE世界大學影響力排名，更連續9年蟬聯UI世界綠能大學全球百大，再次展現校園永續治理、環境承諾與社會責任的堅實成果。

在校務治理面向，朝陽科大全校開設超過4,000門與SDGs相關課程，並成立永續發展推動委員會，年降2%的能源使用，宣告2045年達成淨零排放之目標；而在環境永續面向，朝陽積極營造人與環境生態共融的友善校園，獨創節能磁浮冰水中心，建構多元再生能源，同時推動氣候變遷教育，進行溫室氣體盤查並訂定淨零路徑，並獲頒台中市低碳永續城市傑出貢獻獎。此外，在社會參與面向，朝陽建構校園與場域之USR共學生態圈，農業廢棄物再生利用，促進永續循環經濟，推動幼老共園實踐在地老化社會創新，同時榮獲歐洲ACEEU亞太區Triple E Awards年度傑出社會參與暨永續大學特別表彰獎，亦為台灣唯一獲獎學校。

多年來，朝陽科大師生關注在地連結與社會責任實踐，USR計畫推動橫跨14個縣市、35個場域，涵蓋多個重要農業生產聚落，導入環境友善農業以及食品加工技術，協助農村復耕及農產品加值。此外，朝陽持續8年推動教育部「數位學伴計畫」，透過視訊遠距輔導偏鄉學童，縮減城鄉數位落差，促成學習機會均等。而在大學社會責任的實踐上，朝陽國際志工遠赴非洲坦尚尼亞、越南、菲律賓及蒙古等地進行志願服務，協助興建圖書館及數位學習中心，改善當地飲水環境，並關懷失依兒童，服務人次高達27,000人，持續深化多元、平等、共融的友善校園文化，發揮永續典範大學的全球影響力。（張文祿報導）