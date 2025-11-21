QS2026世界大學永續發展排名 長榮大學名列1301-1400名





全球高等教育指標QS (Quacquarelli Symonds)公佈2026年世界大學永續發展排名，有108個國家及地區2001所院校上榜，長榮大學名列1301-1400名。孫惠民校長表示，該校長期致力於永續發展教育、研究與校園營運實踐，2025首度上榜，今年再度名列榜單，可說是全體教職員工生共同努力的成果。未來將持續深化永續行動，期望能在國際永續評比再創佳績。

QS2026世界大學永續發展排名，評比分環境影響、社會影響、治理等3大面向，3大面向再細分為環境教育、環境研究、環境永續性、就業力與成果、平等、健康與福祉、教育影響、知識交流、良好治理等9項評比指標。此項排名檢視全球各大學因應ESG的具體作為，透過研究、教學、治理及社會參與，發揮大學永續發展的關鍵角色。

廣告 廣告

QS2026世界大學永續發展排名，分環境影響、社會影響、治理等3大面向評比，在永續願景方面，長榮大學以全人牧育推動社會責任，創校以來，秉持敬神、愛人、惜物、服務的核心價值，以永續發展領導者為目標，積極推動全人教育與永續發展領導力，將聯合國永續發展目標（SDGs）融入各項課程設計、研究發展與校園營運。

孫惠民校長強調，教育不僅是傳授知識，更是培養具備道德勇氣與社會責任感的公民種子。該校設有永續發展國際學士學位學程，培育學生在經濟、社會與環境等3大面向，具備整體思維與實踐能力。追隨珍古德博士的精神，2016年成立國際珍古德根與芽生態教育中心，致力於推動人文與環境教育，培養學生對環境的關懷與行動力。

在實踐永續方面，採校園與社會雙軌並進，長榮大學在校園的能源管理、資源回收與綠建築等持續創新。通過ISO50001能源管理系統認證，設置校園智慧資源回收設備，並以竹構建築打造淨零建築長榮堂。 在社會責任與地方參與方面，積極運用學術與師生力量參與在地服務。大學社會責任專案涵蓋永續環境、社區關懷與公平正義等議題，將校園影響力延伸至地方社群。

至於國際肯定方面，長榮大學2025年首次入榜QS世界大學永續發展排名，名列1201-1250名，顯見該校在永續發展教育與社會參與的努力獲得國際認可。2026年QS世界排名1301-1400名，校方將進一步強化永續研究、學生與國際交流、永續治理機制，相信未來一定可以在永續領域獲得肯定而名列更佳排名行，進而創造更美好、更公正的社會貢獻力。

更多新聞推薦

● 雲量偏多各地早晚涼 迎風面局部雨