QT告終＋降息循環！把握美債佈局契機 00959B宣布最新配息出爐
[Newtalk新聞] 聯準會（Fed）12 月有望維持降息步伐，搭配量化緊縮（QT）政策終止帶來的隱形降息效果，貨幣寬鬆政策成效加倍，長天期美債行情看漲，從容布局正是時候！
專注布局在長天期投資級債、採月配息設計的大華投等美債15Y＋（00959B）已公告最新評價結果，每單位配發 0.045 元，除息日為 12 月 4 日，收益分配日則為 12 月 26 日。根據評價日收盤價計算，單次配息率為 0.48%，若想參與本次收益分配的投資人，最晚要在 12 月 3 日前買進持有！
大華投等美債15Y＋（00959B）經理人郭修誠指出，聯準會十月二度降息後，十年期美國公債殖利率未如預期走低，主要是因先前美國政府停擺，造成流動性收緊，進而導致利率短線波動。但隨美國政府史上最久的關門終於在上周結束，流動性重新釋放，長天期美債後市可期。
郭修誠指出，儘管在美國政府關門期間，出現罕見的經濟數據真空現象，造成聯準會內部對 12 月是否再降息，意見仍有分歧。但綜合各項指標觀察，美國勞動市場放緩趨勢明確，聯準會 12 月降息機率仍高。更重要的是，聯準會已在先前的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布 12 月 1 日起將終止量化緊縮（QT）政策，較市場原先預期的時程更加提前。
郭修誠分析，量化緊縮 （QT） 政策的結束，對債市來說有三重利多，一來，美國的市場流動性將因此改善；再者，結束QT代表聯準會將不再縮減債券持有量，可緩解債市的拋售壓力，有利壓低長天期殖利率；最後，QT還能強化市場對貨幣寬鬆政策預期，搭配降息可發揮加倍效果。在此環境下，長天期美債價格將最具表現空間。
郭修誠表示，00959B 嚴選票面利率最高前 10%、剩餘存續期間 15 年以上的投資級債組成投資組合，儘管近期債市受到政治與財政因素影響波動，但寬鬆大方向並未改變，有利長天期美債。他指出，在收益與防禦並重需求升溫下，具「高信評＋高票面利率」雙高優勢長天期美債ETF，可優先考慮納入資產組合。
下列為大華投等美債15Y＋（00959B）今年來配息表現：
評價月份／每單位配發金額（元）／單次配息率（%）
2025.11月：0.045／0.48%
2025.10月：0.045／0.47%
2025.09月：0.045／0.48%
2025.08月：0.045／0.49%
2025.07月：0.044／0.51%
2025.06月：0.048／0.55%
2025.05月：0.048／0.55%
2025.04月：0.048／0.52%
2025.03月：0.043／0.43%
2025.02月：0.05／0.51%
2025.01月：0.05／0.52%
資料來源：大華銀投信，2025／11／18
註1：單次配息率以評價日收盤價計算
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
