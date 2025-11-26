Qualcomm 發佈 Snapdragon 8 Gen 5 ：為次旗艦而生，OnePlus Ace 6T 首發

Qualcomm 今日發佈了 Snapdragon 8 Gen 3 的後繼產品 Snapdragon 8 Gen 5，目標是今年末、明年初的 Android 次旗艦市場。該款晶片基於 Snapdragon 8 Elite Gen 5 同款第三代 3nm 製程，CPU 部分配有 2 顆 3.8GHz 超頻核心及 6 顆粒 3.32GHz 效能核心，較前代效能升幅為 36%。GPU 則是 S8 Elite Gen 5 同代的 Adreno 829，仍採用切片結構，效能和能效分別提升 11% 和 28%。除此之外，新 NPU 加強了 46% 的 AI 效能。

Snapdragon 8 Gen 5

值得一提的是，Snapdragon 8 Gen 5 還針對 165Hz 遊戲進行了專門的最佳化。同時配備了與 S8 Elite Gen 5 同級的 20-bit 三 ISP，以及旗艦同款 Snapdragon X80 5G modem。目前 OnePlus 已經宣布自己的新機 Ace 6T（可能是國際版 15R）將首發 Snapdragon 8 Gen 5，vivo、Motorola 等廠商也有相應的新品計畫。

