Qualcomm強攻「代理式AI」智慧車輛！Snapdragon Ride Flex獲廣泛採用，ZF ProAI助攻自駕技術

在今年CES 2026上，Qualcomm再次展示了其在汽車領域的統治力，不僅強調其Snapdragon數位底盤 (Digital Chassis) 在全球市場採用率持續攀升，更將重點放在「代理式AI」 (Agentic AI)與軟體定義汽車 (SDV)的結合。

Qualcomm不僅宣布將擴大與Google的長期合作關係，同時也揭曉多項與車廠及一線供應商的重大合作進展，其中包含零跑汽車 (Leapmotor) 將推出全球首款搭載「雙」Snapdragon Elite平台的量產車，以及與ZF在高階自駕運算上的深度結盟。

攜手Google，讓車載AI更主動

Qualcomm與Google的合作已經超過十年，而這次雙方宣布將進一步整合Snapdragon數位底盤解決方案與Google的汽車軟體。目標簡化次世代AI體驗的佈署流程，協助車廠更快將新的AI功能推向車輛市場。

透過導入代理式AI (Agentic AI)，未來的車載系統將不再只是被動等待指令，而是能透過語音、觸控與視覺等多模態互動，提供更個人化、更主動的智慧體驗。

零跑D19：全球首款「雙」Snapdragon Elite量產車

在硬體落地方面，Qualcomm與零跑汽車 (Leapmotor) 共同發表全球首款採用雙Snapdragon Elite (SA8797P) 汽車平台的中央網域控制器。

這套系統將首發於零跑的旗艦車款D19，透過兩組Snapdragon Elite晶片的算力，這組控制器能將智慧座艙、駕駛輔助 (ADAS)、車身控制 (如燈光、空調)，以及車輛閘道器統一整合在單一系統中。

• 極致顯示與感知：該系統支援多達8個螢幕 (包含多個3K/4K螢幕)與18聲道音效。在感知方面，則支援13顆鏡頭、雷達與LiDAR，提供超過30項進階駕駛輔助功能。

• 軟硬整合：透過Qualcomm Oryon CPU、Adreno GPU與Hexagon NPU的並行運算，該平台能同時運行座艙的大型AI模型與駕駛輔助的多模態模型。

擴大自駕生態系：ZF、Toyota與5G RedCap

除了零跑，Qualcomm在自駕與連結技術上也有多項斬獲：

• ZF ProAI超級電腦：Qualcomm與ZF宣布合作推出可擴充的ADAS解決方案。透過搭載Snapdragon Ride平台的ZF ProAI超級電腦，雙方將提供從Level 2到Level 3 的自動駕駛功能。該系統整合Snapdragon Ride Pilot，利用攝影機為基礎的AI感知技術，實現自動變換車道、市區輔助駕駛等功能。

• Toyota RAV4導入新座艙設計：Qualcomm宣布與Toyota合作，新款RAV4將採用次世代Snapdragon座艙平台，提供能夠預判駕駛需求並即時調整的AI驅動功能。

• 首款車用5G RedCap數據機：為了讓更多車款具備連網能力，Qualcomm推出Snapdragon A10 5G Modem-RF，這是業界首款車用5G RedCap (Reduced Capability)數據機，能以更低的功耗與成本，提供關鍵的車聯網服務，加速5G連網功能在汽車產業普及化。

分析觀點：從「單點功能」走向「中央大腦」

從CES 2026的發表可以看出，高通在汽車領域的策略已經從單純提供「座艙晶片」或「連網晶片」，轉向提供整合度極高的「中央運算大腦」。

零跑D19採用的雙晶片方案就是最佳例證，其打破過去座艙與智駕系統分開設計的藩籬，實現了真正的跨域融合 (Cross-domain integration)。此外，Qualcomm特別強調代理式AI，顯示車載系統的競爭重點已從單純的「順暢度」轉向「主動服務能力」。

