在今年的CES 2026展會上，Qualcomm宣布與長期合作夥伴Google進一步深化長達十年的策略聯盟。雙方將針對軟體定義汽車 (SDV) 的開發、車載代理式AI (Agentic AI)的應用，以及雲端原生的開發環境進行全面整合，試圖為未來的智慧移動體驗定下新標準。

Qualcomm、Google擴大10年合作！Snapdragon vSoC結合Google Cloud，加速AI汽車開發

這次合作的核心，在於將Qualcomm的Snapdragon數位底盤 (Digital Chassis) 解決方案與Google的汽車軟體、雲端能力無縫結合，讓車廠能更快速地打造出具備高度個人化、可持續進化且安全的智慧車款。

四大合作亮點：從雲端開發到長期維護

此次擴大合作涵蓋了以下幾個關鍵領域：

• 生成式AI重定義移動體驗：延續先前發表的Gemini Enterprise for Automotive，雙方展示了結合裝置端與雲端模型的彈性架構。這將實現「車至雲端」的連接，讓車載AI具備即時預測與回應駕駛需求的能力，例如更聰明的主動式助理。

• 統一參考平台加速創新：Qualcomm與Google正在建立一個統一的參考平台，確保Snapdragon座艙平台與Google Android Automotive OS (AAOS) 的發展藍圖維持一致，雙方甚至已針對未來的Android 17作業系統展開合作，將大幅縮短車廠的開發週期並提升軟體品質。

• AAOS SDV規模化：作為首要合作夥伴，Qualcomm將提供預先整合並最佳化的AAOS SDV軟體。這套架構支援數位儀表板、OTA更新，以及基於AI的車隊洞察，讓車廠能在不同車款間部署統一的軟體堆疊，快速實現功能差異化。

• 雲端開發與Project Treble：Qualcomm在Google Cloud上推出Snapdragon虛擬系統單晶片 (vSoC)。透過Google Cloud的Axion處理器 (基於Arm架構)，開發人員完全不需要實體硬體，只要用筆電瀏覽器就能在雲端進行車用軟體的設計與驗證。

此外，Qualcomm與Google合作許久的Project Treble計畫，將為採用Snapdragon座艙平台的車廠提供長達10年關鍵軟體更新支援，解決Android版本碎片化與安全性問題。

雙方高層怎麼說？

Google工程副總裁Patrick Brady表示，此次合作將領先的軟體AI能力與高通的硬體整合，將打造一個統一且可擴展的車輛平台。而Qualcomm執行副總裁Nakul Duggal則強調，這將支持車廠以前所未有的速度創新，並且釋放代理式AI的全部潛力。

分析觀點：SDV開發的「標準答案」？

Qualcomm此次與Google聯手，基本上是在為軟體定義汽車 (SDV) 的開發流程制定一套「標準答案」。

過去車廠在開發智慧座艙時，常面臨硬體與OS整合的痛苦磨合期，以及後續Android版本更新的維護難題。Qualcomm透過Google的Project Treble計畫承諾提供10年更新，並且直接在雲端提供vSoC，讓軟體開發可以「脫離硬體」先行，這對於傳統車廠轉型來說是極大的助力。

更重要的是，隨著AI助理成為車內標配，Gemini模型與Snapdragon運算平台的深度綁定，將讓「Google系」的智慧座艙體驗在未來幾年內具有極強的競爭力，甚至可能成為非Tesla陣營車廠的首選方案。

