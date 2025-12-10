為了進一步鞏固在運算領域的技術領導地位，Qualcomm稍早宣布收購Ventana Micro Systems，將藉由整合其在RISC-V指令集架構 (ISA) 開發上的專業知識，強化自身的CPU工程能力，並且宣示其推動RISC-V標準與生態系發展的承諾。

Qualcomm宣布收購Ventana Micro Systems，深化RISC-V架構發展、強化Oryon CPU工程實力

整合RISC-V專業技術，推動Oryon CPU發展

Qualcomm指出，Ventana Micro Systems團隊的加入，將與Qualcomm現有RISC-V及客製化Oryon CPU開發工作形成互補。這意味Qualcomm不僅持續在既有的架構上精進，更試圖將Ventana Micro Systems在高效能RISC-V設計上的經驗，融入其針對AI時代全線產品的技術佈局中。

Qualcomm技術規劃、邊緣解決方案與資料中心執行副總裁暨總經理Durga Malladi表示：「在Qualcomm，我們致力於塑造智慧運算的未來。我們相信RISC-V指令集架構具備推進CPU技術前沿的潛力，能驅動各類產品的創新」。他強調，收購Ventana Micro Systems是Qualcomm提供業界領先的RISC-V CPU技術關鍵一步。

雙方攜手推動次世代高效能運算

Ventana Micro Systems執行長 Balaji Baktha則表示：「我們很高興能加入高通團隊，並且貢獻我們在RISC-V領域的專業知識，協助開發Qualcomm的Oryon CPU技術」。他認為這次併購開啟了令人興奮的新篇章，未來將共同拓展次世代產品在能源效率與高效能表現上的極限。

強化自主設計發展、爭取更多發展機會

此次收購案再次凸顯Qualcomm在CPU自研道路上的野心，除了既有的Arm架構布局外，更正積極透過併購策略，加深在RISC-V開放架構領域的影響力與技術底蘊。

尤其在Qualcomm近期與Arm關係因指令集授權官司受影響，即便在後來法院裁決獲得勝訴，同時也將新版Armv9指令集用於後來推出的處理器產品設計，但也凸顯Qualcomm希望在指令集架構設計避免再次受限，並且期望透過佈局RISC-V架構設計，藉此爭取更多發展機會。

