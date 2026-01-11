在CES 2026期間，Qualcomm執行長Cristiano Amon稍早向媒體證實，目前正在與三星洽談2nm製程的代工合作，這也是繼雙方在2022年於Snapdragon 8 Gen 1運算平台合作代工業務之後，Qualcomm首度公開表示考慮重返三星懷抱。

Qualcomm證實與三星洽談2nm製程合作，Snapdragon處理器有望重回雙代工模式？

在此之前，Cristiano Amon其實就曾表示將維持與不同代工業者合作模式，但在近年內則是持續使用台積電製程技術生產其Snapdragon運算平台，而在稍早進行的CES 2026期間，則是證實已經與三星洽談其2nm製程，更透露以三星2nm製程設計的運算平台相關工作已經完成，預計會在後續進入商用階段。

為了分散風險，也是為了產能

從目前Qualcomm與台積電同樣維持合作關係，此次卻宣布將與三星合作2nm製程設計產品，或許也凸顯台積電新製程產能已經被蘋果、NVIDIA、聯發科在內業者佔據，使得Qualcomm必須選擇再次與三星合作，藉由雙代工資源形式確保其運算平台產品供貨穩定。

廣告 廣告

不過，從過去Snapdragon 888、Snapdragon 8 Gen 1由三星製程獨家代工，後續因三星製程良率與設計產品功耗與發熱情形，導致Qualcomm後續轉向與台積電合作，因此也造成市場對於三星先進製程技術信心不足。

但此次獲得Qualcomm合作訂單，除了能讓Qualcomm獲得更多產品代工生產資源，或許也將能讓市場重新對三星製程技術重拾信心。

三星積極改善良率，Tesla大單先馳得點

事實上，三星代工業務近期已傳出捷報，包含Tesla傳出已與三星簽署價值約165億美元合約，將採用其先進製程生產代號為AI6的下一代AI晶片。若能進一步獲得Qualcomm的2nm製程代工訂單，不僅能填補產能，更是對其製程穩定性的一大認證。

分析觀點：重返三星是「選項」還是「必然」？

雖然Qualcomm證實正在與三星洽談合作，卻尚未確認其下一代旗艦運算平台是否會立即轉以三星製程生產。

從目前的市場態勢來看，Qualcomm更可能採取「分級」或「分區」的策略。例如將最高階、對能效最敏感的旗艦晶片繼續留在台積電，而將次旗艦或特定市場的型號則交由三星生產，或是等待三星2nm製程良率真正穩定後，才進一步投片。

對於消費者而言，最在意的仍是終端裝置的效能與功耗表現。如果三星2nm製程表現能一雪前恥，解決過往的發熱疑慮，那麼市場對於「三星製」處理器的信心才有可能真正回升。

更多Mashdigi.com報導：

Elon Musk再開支票：將開源X平台全新演算法

NVIDIA G-Sync Pulsar進一步提高螢幕顯示清晰度，RTX Remix Logic結合DGX Spark加速老遊戲新生

Samsung Display展示首款「零折痕」OLED面板，傳將用於Galaxy Z Fold 8與首款折疊iPhone