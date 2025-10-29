Qualcomm與中華電信今日 (10/29)共同宣布，響應教育部推動AI教育創新應用，贊助100部搭載Snapdragon X處理器的AI PC筆電 (採用華碩推出的Zenbook A14)及相關軟硬體技術資源，支持教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」開發首個可在AI PC上離線運行的單機版本。

Qualcomm攜手中華電信協助教育部Write AI作文輔助系統落地 AI PC，加速裝置端AI教育應用佈局

此計畫透過AI提升作文批閱效率與學習成效，並且加速端側 AI (On-Device AI) 在教育場域的落地。計畫由國立中央大學蔡宗翰教授團隊負責模型訓練開發，國立暨南國際大學曾守仁教授團隊負責師資培訓計畫。

核心目標：發揮裝置端AI優勢，克服連網限制

教育部近年基於發展台灣本土大型語言模型，開發了教育專用模型「Write AI」，目標縮短作文評閱時間，並且提供即時回饋。

此次合作的關鍵，在於將Write AI模型佈署至AI PC端運行。Qualcomm與中華電信看準邊緣AI (Edge AI) 的優勢，包含離線狀態下仍可高效能、低延遲執行，並且更具備資料隱私保護、安全性與成本效益。

透過Qualcomm提供的Snapdragon X處理器 AI PC，中央大學團隊將能把Write AI模型進行優化，實現裝置端推論 (on-device inference)。意味未來即使在網路連線不穩或資源有限的學校環境，老師與學生也能順暢使用AI輔助作文評閱與學習。

產官學研合作：Qualcomm、中華電信挹注資源，大學團隊執行

此次合作展現了產官學研的緊密結合：

• Qualcomm：提供100部Snapdragon X AI PC、邊緣AI技術與團隊支援，協助軟硬體整合。Qualcomm副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰強調，裝置上運行AI能實現更高隱私、更低延遲與成本效益，符合高通推動AI導入終端裝置的策略。

• 中華電信：作為Qualcomm在台長期合作夥伴 (先前已合作5G教育計畫)，此次共同響應教育部政策，支持AI新科技導入校園。執行副總經理林文智表示，將持續攜手夥伴推動教育產業升級與AI轉型。

• 教育部： 政務次長劉國偉肯定此合作符合政府推動AI輔助教育創新，以及繁體中文主權AI落地的政策方向，能提升評閱效率、促進學習公平。

• 中央大學 (模型訓練)：資訊工程系教授蔡宗翰指出，與Qualcomm合作使Write AI能以NPU高效推論，強化隱私並提升成本效益，能更準確評估學生作品。

• 暨南大學 (師資培訓)： 中文系特聘教授兼人文學院院長曾守仁表示，單機版AI PC能確保學生不因連線資源受限，感謝捐贈有助縮短數位落差、實現數位平權。

推廣計畫：首波培訓千名教師，目標萬名師生受惠

此計畫初期目標是利用這100部AI PC，優先培訓1000位高中國文老師參與使用單機版Write AI應用。待模式成熟後，預計將推廣至全台超過10000名師生受惠，具體落實AI輔助教學，並且提升學生的AI素養與語言能力。

