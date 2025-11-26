繼先前推出鎖定極致效能的Snapdragon 8 Elite Gen 5後，Qualcomm正式宣佈推出Snapdragon 8 Gen 5行動平台。此款新品將與Elite版本共同組成「雙重頂級選擇」的產品策略，將旗艦級的效能與AI體驗，擴展至更廣泛的頂級智慧型手機市場。

Qualcomm發表Snapdragon 8 Gen 5行動平台，與Snapdragon 8 Elite Gen 5形成雙旗艦策略

Qualcomm技術資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，重新構思Snapdragon 8系列產品是為了讓全球更多消費者能體驗頂級效能，並且協助OEM廠商滿足市場日益攀升的需求。

搭載客製化Oryon CPU，時脈達3.8GHz

在核心架構上，Snapdragon 8 Gen 5同樣導入了Qualcomm的自主架構Oryon CPU。雖然定位略低於Elite版本，但其客製化核心的最高時脈速度仍可達3.8GHz。

廣告 廣告

官方數據顯示，相較於前一代產品，Snapdragon 8 Gen 5提供了顯著的36%效能提升，而在網頁瀏覽的回應速度上更大幅提升了76%，這意味著無論是多工處理或高負載應用程式的運行效率，都將有感升級。

圖形處理方面，Snapdragon 8 Gen 5搭載的Adreno GPU同樣採用切片式架構 (sliced architecture)，實現了更高的時脈速度，將遊戲與圖形處理效能提升了 11%。

Qualcomm發表Snapdragon 8 Gen 5行動平台，與Snapdragon 8 Elite Gen 5形成雙旗艦策略

Hexagon NPU效能激增46%，實現「拿手機即喚醒」AI

Snapdragon 8 Gen 5搭載的Hexagon NPU效能提升高達46%，為各類生成式AI應用提供強大算力。

Qualcomm特別強調了裝置與使用者的「直覺互動」，透過Qualcomm Sensing Hub (感測樞紐) 智慧整合麥克風與感測器輸入，新平台支援「只需拿起裝置即可喚醒AI助理」的功能，系統能即時偵測使用者的說話意圖。

此外，由AI引擎驅動的代理式AI助理 (Agentic AI)，同樣也能提供具備情境感知的互動與個人化建議，藉此實現無縫的裝置端智慧體驗。

OnePlus、vivo等品牌首發，終端產品將於幾週內問世

Qualcomm確認，Snapdragon 8 Gen 5將獲得全球多家指標性OEM廠商採用，首波名單包含OnePlus (一加)、iQOO、Motorola及vivo，預計搭載此全新旗艦平台的商用裝置，將在未來幾週內陸續推出。

更多Mashdigi.com報導：

IKEA攜手設計師Tekla Severin推出Teklan系列藍牙喇叭，Solskydd、Kulglass燈飾喇叭12月登場

Google DeepMind紀錄片《The Thinking Game》上架YouTube，揭秘AlphaFold誕生與AGI追尋之路

Google執行長暢談AI戰略：Gemini 3只是開始、「Project Suncatcher」太空資料中心計畫將能實現