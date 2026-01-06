去年於夏威夷的Snapdragon技術大會揭曉Snapdragon X2 Elite之後，隨著CES 2026在拉斯維加斯盛大開展，Qualcomm接續宣布推出Snapdragon X系列的最新成員——Snapdragon X2 Plus運算平台。

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現

這款新品被Qualcomm視為PC產品線的一次「大膽躍進」，不僅鎖定現代專業人士與新銳創作者，更將Windows 11 Copilot+ PC的體驗門檻進一步拉高。相關搭載此運算平台的筆電產品，預計將在2026年上半年陸續上市。

廣告 廣告

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現

而跟先前推出的Snapdragon X Plus一樣，此次更新的Snapdragon X2 Plus也區分不同核心數量規格，分別提供型號為X2P-64-100與X2P-42-100兩種設計，主要差異在於前者搭載10組運算核心，後者僅提供6組核心，但都採用第三代Oryon CPU設計，並且維持相同GPU與NPU規格。

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現

效能更強、卻更省電：第三代Oryon CPU加持

Snapdragon X2 Plus的核心亮點，在於同樣採用第三代Oryon CPU。根據官方數據，相較於前代產品，新一代CPU在單核效能上提升35%，功耗則大幅降低43%。

這意味使用者將能獲得更流暢的多工處理速度，無論是處理龐大的數據分析，還是進行創意設計，都能游刃有餘。而受惠於Arm架構的高能效特性，Qualcomm這次喊出的續航口號不再只是「全天候」 (All-day)，而是更具野心的「多日續航」 (Multi-day battery life)，試圖徹底解決筆電用戶的電量焦慮。

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現

NPU算力翻倍！80 TOPS迎接代理AI時代

在AI算力方面，Snapdragon X2 Plus整合升級版Hexagon NPU，其AI運算效能高達80 TOPS。

這個數字不僅遠超過微軟提出Copilot+ PC設計定義的40 TOPS門檻，甚至接近前代Snapdragon X Elite (45 TOPS) 的兩倍。Qualcomm表示，如此強大的算力是為了支援下一代的「代理式體驗」 (Agentic experiences)，讓AI助理不僅僅是回答問題，還能主動協助使用者執行複雜任務。

此外，在連網能力上，該平台支援最新的Wi-Fi 7，以及可選配的5G連線功能，並且內建Snapdragon Guardian安全技術，確保從硬體底層到雲端的資料安全。

Qualcomm發表Snapdragon X2 Plus運算平台！NPU算力飆上80 TOPS，主打「多日」電力續航表現

分析觀點：這才是Copilot+ PC的完全體？

筆者認為，Snapdragon X2 Plus的推出，顯示Qualcomm在PC市場的佈局已經進入「第二階段」。

如果說第一代Snapdragon X Elite是為了證明「Arm架構也能跑Windows」，那麼Snapdragon X2 Plus就是要證明「Arm架構能跑得比x86更好」。特別是80 TOPS 的NPU規格，顯然是為了應對未來幾年裝置端生成式AI模型 (如Llama 3或Gemini Nano)日益增長的算力需求。

當Intel與AMD還在50 TOPS上下掙扎時，Qualcomm直接將標準拉高到80 TOPS，這無疑給了OEM 廠商 (如Dell、HP、聯想)更多理由去推廣Arm架構筆電。對於消費者來說，如果真的能實現「充電一次用兩天」且效能不打折的體驗，那麼2026年或許真的是Wintel聯盟鬆動的關鍵一年。

更多Mashdigi.com報導：

Qualcomm、Google擴大10年合作！Snapdragon vSoC結合Google Cloud，加速AI汽車開發

HP電競雙品牌合一！OMEN正式併入HyperX宇宙，狂暴規格RTX 5090筆電與「讀腦」耳機同步登場

宏碁全面擁抱AMD Ryzen AI 400系列處理器，Swift、Aspire與Nitro V電競筆電齊發