Quobly 推進矽自旋量子電腦 與清大、工研院、鴻海成台灣合作夥伴

【緯來新聞網】法國量子新創Quobly 近期宣布與瑞士半導體公司 SEALSQ 合作，結合矽自旋量子位元晶片，與後量子密碼及硬體安全技術，朝高擴展性、高安全性的量子運算平台邁進。Quobly 工程技術長 Dr. Nicolas Daval 接受緯來財經《投資聊一SHOT》 專訪時，分享公司在量子技術上的最新進展與全球布局。

Dr. Daval 表示，Quobly 的核心技術是利用「矽自旋量子位元」，打造可量產的量子電腦，並指出，半導體生態系統能同時解決量子電腦面臨的可擴展性、可負擔性與製造成熟度三大問題。他強調，要打造真正實用的量子電腦至少需要上千、甚至上百萬個量子位元，而半導體產業多年累積的製造技術可以滿足這項需求。



現有晶片製程能以低成本生產出遠大於量子電腦所需尺寸的晶片，一平方公分價格甚至不到五美元，顯示半導體產業已具備量子電腦量產的條件，也無需重新建造晶圓廠即可投入製造。Dr. Daval 指出，我們手中的手機內含有數以百萬計的電晶體，可說是「每位使用者都是電晶體的富翁」，他以此說明半導體技術的成熟度，並表示 Quobly 希望未來有量子運算需求的企業，也能輕鬆成為量子位元的「億萬富翁」。

對此，Quobly 設下明確的技術里程碑，預計在十年內推出百萬量子位元晶片，並目標在 2027 年 推出 100 量子位元的量子電腦，供早期客戶測試與使用，但最大困難點在於，需要找到好的晶圓合作夥伴。Dr. Daval 指出，近期與 STMicroelectronics（意法半導體）的合作是一項重要進展，期待能在維持低成本的情況下，使用對的技術發展量子電腦。



他也透露，台灣居於全球半導體供應鏈中的領導地位，已經成為 Quobly 相當重要的合作對象。目前Quobly 已經跟清華大學簽署合作備忘錄，共同提升量子晶片量測技術；拜訪工研院並展開合作規劃；此外，也已與鴻海簽署合作協議，期待共同推動量子技術關鍵能力。展望未來，Dr. Daval 認為，量子運算將成為科學家與工程師的重要工具，進而改變全球的技術發展與問題解決方式。也期盼 Quobly 能成為量子領域的重要領導者，持續向全球展示矽自旋量子技術的實力。



