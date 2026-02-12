QWER、喬許葛洛班 Josh Groban⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你2/11~2/15

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國人氣女子樂團QWER於2/14、2/15一連兩天在TICC 台北國際會議中心舉辦演唱會，與粉絲共度浪漫情人節。開演時間？粉絲福利有哪些？跨界美聲天王喬許葛洛班 Josh Groban抒情開唱，彩排時間？VIP套組內容？農曆春節將至，本周演唱會場次較少，你決定好要去哪一場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

QWER、喬許葛洛班 Josh Groban⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理2/11~2/15精彩演出。

【2/11~2/15演唱會活動整理速看】

2/11（三）

Josh Groban｜TICC 台北國際會議中心｜20:00

2/14（六）

QWER｜TICC 台北國際會議中心｜17:00｜Day 1

2/15（日）

QWER｜TICC 台北國際會議中心｜15:00｜Day 2

🗓️2/11（三）

喬許葛洛班 Josh Groban演唱會幾點開始？彩排時間？

跨界美聲天王喬許葛洛班 Josh Groban舉辦《GEMS World Tour》演唱會，2/11在TICC 台北國際會議中心開唱。Josh Groban以渾厚而細膩的嗓音著稱，代表作包括《You Raise Me Up》、《To Where You Are》，無論是澎湃的全場大合唱還是細膩抒情的獨唱，都能打動現場觀眾的心。（來聽歌）

🗓️2/14（六）

QWER演唱會在哪裡？入場注意事項？｜Day 1

以清新搖滾風格與強大現場實力迅速走紅的韓國人氣女子樂團QWER，2/14、2/15一連兩天在TICC 台北國際會議中心舉辦《QWER 1ST WORLD TOUR <ROCKATION> in TAIPEI》演唱會，與台灣粉絲共度最浪漫的情人節週末。（來聽歌）

🗓️2/15（日）

QWER演唱會必聽歌單？粉絲福利內容？｜Day 2

QWER演唱會主題《ROCKATION》結合「ROCK」與「VACATION」，寓意以搖滾展開一場音樂旅行，也象徵她們將親自走遍世界各地與粉絲見面。所有購票者皆可參與HI-BYE，此外，還有機會獲得SOUNDCHECK、團體合照、親簽海報、親簽拍立得、VIP專屬小卡、台北場限定小卡等福利。（來聽歌）

