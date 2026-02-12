QWER、喬許葛洛班 Josh Groban⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你2/11~2/15
這周的你，是誰的「想見你」？Yahoo幫你一次整理本周精彩演出，去就對了！
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國人氣女子樂團QWER於2/14、2/15一連兩天在TICC 台北國際會議中心舉辦演唱會，與粉絲共度浪漫情人節。開演時間？粉絲福利有哪些？跨界美聲天王喬許葛洛班 Josh Groban抒情開唱，彩排時間？VIP套組內容？農曆春節將至，本周演唱會場次較少，你決定好要去哪一場了嗎？
從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！
貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。
【2/11~2/15演唱會活動整理速看】
2/11（三）
Josh Groban｜TICC 台北國際會議中心｜20:00
2/14（六）
QWER｜TICC 台北國際會議中心｜17:00｜Day 1
2/15（日）
QWER｜TICC 台北國際會議中心｜15:00｜Day 2
🗓️2/11（三）
喬許葛洛班 Josh Groban演唱會幾點開始？彩排時間？
跨界美聲天王喬許葛洛班 Josh Groban舉辦《GEMS World Tour》演唱會，2/11在TICC 台北國際會議中心開唱。Josh Groban以渾厚而細膩的嗓音著稱，代表作包括《You Raise Me Up》、《To Where You Are》，無論是澎湃的全場大合唱還是細膩抒情的獨唱，都能打動現場觀眾的心。（來聽歌）
時間、地點：20:00｜TICC 台北國際會議中心（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：本活動為全座席，請觀眾依照工作人員指引對號入座。
售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）
🗓️2/14（六）
QWER演唱會在哪裡？入場注意事項？｜Day 1
以清新搖滾風格與強大現場實力迅速走紅的韓國人氣女子樂團QWER，2/14、2/15一連兩天在TICC 台北國際會議中心舉辦《QWER 1ST WORLD TOUR <ROCKATION> in TAIPEI》演唱會，與台灣粉絲共度最浪漫的情人節週末。（來聽歌）
時間、地點：17:00｜TICC 台北國際會議中心（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：入場須知、票價座位一次看
售票系統：ibon售票（SOLD OUT！）
🗓️2/15（日）
QWER演唱會必聽歌單？粉絲福利內容？｜Day 2
QWER演唱會主題《ROCKATION》結合「ROCK」與「VACATION」，寓意以搖滾展開一場音樂旅行，也象徵她們將親自走遍世界各地與粉絲見面。所有購票者皆可參與HI-BYE，此外，還有機會獲得SOUNDCHECK、團體合照、親簽海報、親簽拍立得、VIP專屬小卡、台北場限定小卡等福利。（來聽歌）
時間、地點：15:00｜TICC 台北國際會議中心（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：入場須知、票價座位一次看
售票系統：ibon售票（SOLD OUT！）
想查更多演唱會資訊？追蹤我們：
2025演唱會指南：演唱會、音樂祭、粉絲見面會資訊一次看
看更多娛樂記者第一手新聞
其他人也在看
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！
這組照片一曝光，留言區立刻炸鍋，有人直呼「這不是化妝，是直接換一張臉吧」，也有人認真拆解，認為關鍵不只是眼妝或唇色，而是整體比例與妝感設定得太到位，從眼神方向、臉部留白到輪廓修飾，全都精準對齊張員瑛那種洋娃娃般的精緻感。不少人原本以為只是運氣好撞臉，結果...
侯佩岑登春晚喊：像回家一樣！戰袍正面「破大洞」面容網驚：一大一小
娛樂中心／巫旻璇報導藝人侯佩岑早年以甜美主播形象打開知名度，跨足演藝圈後近年將工作重心放在主持與綜藝發展，並受邀前往中國錄製多檔節目，包括《再見愛人4》與競演節目《乘風2025》，親和溫暖的風格吸引不少觀眾支持。不過，她過去在兩岸議題上的動向也曾引發討論。中國外交部長王毅於2025年公開表示，台灣在聯合國體系中的稱謂為「中國台灣省」，其後中國官媒央視發布「台灣必歸」相關圖卡，侯佩岑亦轉發分享，當時在台灣網路上掀起關注與議論。近期侯佩岑再度成為話題焦點，因受邀參與2026年央視春晚相關活動並出席聯排訪問，曝光後引發外界關注與討論，相關畫面與言論也在社群平台流傳。
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
李千娜掰了！高雄櫻花季宣布神祕嘉賓《陽光女子》歌后接棒
近日電影《世紀血案》被控未獲得當事人或家屬授權就進行拍攝，引發輿論撻伐，其中，演員李千娜在記者會上失言遭炎上後，連帶影響在《WE ARE 我們的除夕夜》表演橋段恐遭調整，她日前發聲致歉，表示將退出「高雄櫻花祭」演出，而「高雄櫻花祭」11日宣布新卡司加入金曲台語歌后孫淑媚。
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
1年減重14kg！ 50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑
韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。
林依晨拍戲車裡崩潰失控 張孝全驚呆「沒見過她這樣」
電影《深度安靜》11日釋出正式預告，張孝全與林依晨在電影中飾演一對相愛的夫妻，原本滿心期待新生命的降臨，卻在得知一項關鍵消息後，被過往壓力與陰影推向邊緣，也改變了兩人的關係。
親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」
由王楚然、丞磊、唐曉天、胡意旋主演的古裝輕喜劇「成何體統」，開播3天內平台熱度突破9000大關，成為2026年首部達成此...
S媽遭爆防具俊曄爭大S遺產！小S怒揭1事…真相全說了
娛樂中心／張予柔報導藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計、籌建的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，近日在金寶山舉行揭幕儀式，具俊曄與S媽、小S一同現身，S媽激動擁抱雕像與具俊曄，小S與具俊曄也都落下眼淚，場面莊重而哀傷。然而，近期卻有媒體報導大S遺產相關爭議，對此，小S也透過經紀人回應。