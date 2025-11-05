QWER台北場演唱會門票開賣就秒殺！ 「2/15再加場」門票11/8開賣

QWER台北場演唱會宣布加場好消息。(希林國際 Chillin International提供)

南韓人氣樂團QWER將於明年2月14日情人節來台舉辦《QWER 1ST WORLD TOUR in TAIPEI》，消息公布後引起粉絲熱烈討論，演唱會門票在開賣首日即銷售一空展現驚人票房實力與超高人氣。為回應粉絲們的熱烈支持與不斷湧入的加場呼聲，主辦單位經多方協調，今（5日）確認於2月15日加場演出。

QWER甫於10月初完成首爾場一連三天的演出，不僅舞台與燈光設計驚艷粉絲，在曲目安排上也別出心裁。除了熱血演唱〈My Name is Malguem〉、〈T.B.H〉及〈Discord〉等膾炙人口的歌曲，還特別將〈Harmony of stars〉、〈Goodbye My Sadness〉以管弦樂風格重新編曲，展現出團體不同以往的表演魅力。

而在第三天的演唱會上，QWER預告發佈及搶先公開以她們特有的感性重新詮譯翻唱南韓國民樂團YB的經典歌曲〈〉Blue Whale》，向粉絲傳達一起克服艱難恐懼，走向廣闊世界的含義，用音樂帶給台下觀眾無限的感動與慰藉。而隨著首爾場圓滿落幕，也宣示著QWER此次世界巡迴正式起跑，她們將在北美巡迴後於明年2月14日及2月15日來台演出，與河蟹（官方粉絲名）們度過一個浪漫又搖滾的情人節。

QWER台北場演唱會開賣就秒殺。(希林國際 Chillin International提供)

加場演唱會門票將於11月8日上午11點在ibon售票網站及ibon機台同步開賣，演唱會票價自3,200元至5,600元不等，所有購票者皆可參與HI-BYE；購買VVIP區者可參與彩排、獲得VIP專屬小卡一套及台北場限定小卡一套，還有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買VIP區者將獲得VIP專屬小卡一套及台北場限定小卡一套，並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買A區者則可獲得台北場限定小卡一張，再加上抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利的機會；購買B區者可獲得台北場限定小卡一張，並有機會抽團體合照及親簽海報等福利；購買C區者將獲得台北場限定小卡一張，更多詳情可見主辦單位希林國際 Chillin International 社群平台。





