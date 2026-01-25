QWER驚喜現身《客家廚房2》 化身「特級工讀生」助陣最終營業
台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房 2》，本周團隊終於回到台灣貨櫃餐廳，迎來第二季最關鍵的「最後一塊營業拼圖」。最終營業日當天，店門尚未開啟，現場早已排起看不到盡頭的人龍。正當成員們繃緊神經、準備迎接最後挑戰時，門口突然傳來甜美招呼聲：「大家好～我們是QWER！」女團QWER成員驚喜現身，以「特級工讀生」身分加入最終營業，瞬間引爆現場尖叫聲。
QWER兩位成員一換上圍裙便立刻投入外場支援，穿梭人群間熱情招呼顧客，面對滿滿粉絲仍保持甜美笑容、動作俐落，成為當天最強外場助攻，也為最終營業注入滿滿能量。
隨著營業開始，貨櫃餐廳瞬間進入戰鬥狀態，面對源源不絕的訂單，內場由李元日與趙序衡火力全開，江宏傑親自坐鎮霜淇淋機，神情專注透露著最後一哩路，絕對不能馬虎的意志，利特、温昇豪與陳庭妮也在外場忙著招呼，雖然忙到滿頭大汗，卻依舊全力以赴，現場推出的多款「客韓融合料理」也讓顧客驚艷不已，無論是創意炸雞或特色餐點，都吸引民眾紛紛舉起手機拍照紀錄，讓現場營業氣氛熱度拉到最高點。精彩內容敬請鎖定每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING、晚間9點在LINE TV、晚間10點在中天綜合台播出的《廚師的迫降：客家廚房2》。
