R星勞資訴訟意外洩露《GTA Online》改版內容？被爆6代上市後將支援「32位玩家同玩」

由美國遊戲開發工作室 Rockstar Games 所開發的《俠盜獵車手（GTA）》系列自 1997 年第一部作品問世以來，在這 20 年間已經成為了商業上全球最成功的遊戲系列。除了《GTA5》在過去 12 年間總共賣出超過 2.2 億套遊戲外，系列總銷量也早已達到超誇張的 4.5 億總銷量，也讓預計今年 11 月 19 日推出的《GTA6》成為全球玩家最期待的遊戲。而現在，隨著 Rockstar Games 最近與解僱勞工之間的法律訴訟持續進行，卻意外爆料了《GTA6》版本的線上模式《GTA Online》相關消息，似乎最多支援 32 位玩家一起遊玩。

(Credit:Rockstar Games)

廣告 廣告

綜合外媒報導，在去年 11 月 Rockstar Games 因「嚴重不當行為」解雇超過 30 位員工，引起雙方勞資爭議後，在英國的 31 位員工背後的工會組織 IWGB 就對 Rockstar Games 提起訴訟。而根據 Rockstar Games 在法庭上的說法，Rockstar Games 表示解雇那些員工的原因是因為他們洩露了「正在開發中的遊戲功能」。

而根據國外 Youtube 頻道 People Make Games 檢閱相關法庭證據的發現，似乎是因為員工之間在討論請假時發現，當時 Rockstar Games 為了滿足《GTA Online》將支援 32 位玩家同時遊玩的測試需求，就不同時讓 5 位以上的員工請假。

此外，也有遭解雇的員工提及，在某次 QA 測試時發現困難，「但不確定問題在哪裡，因為那時候一起測試的只有 32 名玩家」，似乎也側面證實了《GTA Online》擴大玩家規模的可能性。而至少目前看起來，再 10 個月之後隨著《GTA6》的正式上市，我們就能看到《GTA Online》是否能夠支援更多玩家一起同樂了。