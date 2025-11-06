Yahoo奇摩遊戲編輯部

R星大開鍘！開除30多名員工稱其洩密，工會怒控「無情打壓」

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

不久前，《GTA》（俠盜獵車手）系列開發商 Rockstar Games 公司，被控解雇了超過 30 名和勞工工會 Discord 群組有關的員工，引發了勞資爭議。但最近聲明中，Rockstar 聲稱，這些員工是因為違反公司政策，在公開討論區洩漏並討論機密資訊而遭到開除。

先前洩漏過一次，R星對資安就更加敏感。（圖源：GTA6）

Rockstar 最初僅以「嚴重不當行為」為由解雇員工，後來通過外媒 Bloomberg 聲明強調，這次解雇和員工加入工會或參加工會活動的權利無關。而過去，Rockstar 過去確實曾深受洩密事件影響，像是 2022 年《GTA6》的大規模資料外洩，讓無數開發中的影片、圖片等資料在網路上流傳開來，Rockstar 曾向起訴駭客的法院表示公司損失了 500 萬美元，以及員工加總超過數千小時的工作時間。

然而，英國獨立工人工會（IWGB）卻反駁了 Rockstar 的說法，稱這次解雇是「英國遊戲業史上最無情的工會打壓行動之一」。工會指出，這些員工只是在私人的 Discord 群組中和工會組織者討論，目的是為了爭取更公平的工作環境與集體發聲的權利。工會認為，Rockstar 是在害怕員工團結起來爭取自身權益，才採取激烈手段。

