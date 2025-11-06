R星大開鍘！開除30多名員工稱其洩密，工會怒控「無情打壓」

不久前，《GTA》（俠盜獵車手）系列開發商 Rockstar Games 公司，被控解雇了超過 30 名和勞工工會 Discord 群組有關的員工，引發了勞資爭議。但最近聲明中，Rockstar 聲稱，這些員工是因為違反公司政策，在公開討論區洩漏並討論機密資訊而遭到開除。

先前洩漏過一次，R星對資安就更加敏感。（圖源：GTA6）

Rockstar 最初僅以「嚴重不當行為」為由解雇員工，後來通過外媒 Bloomberg 聲明強調，這次解雇和員工加入工會或參加工會活動的權利無關。而過去，Rockstar 過去確實曾深受洩密事件影響，像是 2022 年《GTA6》的大規模資料外洩，讓無數開發中的影片、圖片等資料在網路上流傳開來，Rockstar 曾向起訴駭客的法院表示公司損失了 500 萬美元，以及員工加總超過數千小時的工作時間。

然而，英國獨立工人工會（IWGB）卻反駁了 Rockstar 的說法，稱這次解雇是「英國遊戲業史上最無情的工會打壓行動之一」。工會指出，這些員工只是在私人的 Discord 群組中和工會組織者討論，目的是為了爭取更公平的工作環境與集體發聲的權利。工會認為，Rockstar 是在害怕員工團結起來爭取自身權益，才採取激烈手段。