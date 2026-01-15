R星推出官方模組平台！定價直逼3A大作，甚至有組合包破萬引議

Rockstar Games 正式推出了官方模組（Mod）市場平台「Cfx.re Marketplace」。此平台是基於 Rockstar 在 2023 年收購的知名模組團隊 Cfx.re 所開發的技術，該團隊以創造了《GTA5》著名的角色扮演伺服器服務 FiveM 而聞名。而這次的新平台，能允許創作者可以直接販售他們為《GTA5》 FiveM 和《碧血狂殺2》RedM 伺服器製作的各種模組，像是腳本、地圖、服裝、載具和其他遊戲內物品。

官方的付費模組平台。（圖源：Cfx Marketplace）

廣告 廣告

然而，該平台的定價策略隨也在玩家社群中掀起討論。根據目前商店頁面顯示，載具、服裝類等小物件，多數單一售價都在 10 到 20 美元左右。然而單一小遊戲或是地圖等腳本的售價直接上升到 20 至 50 美元之間，價格甚至逼近一款獨立遊戲或舊 3A 大作。

商店中甚至還有不少要價高達數百美元的組合包，像是其中一款名為「Activities Bundle」的組合包，包含了水上活動、保齡球、撞球、桌上足球、主題樂園等小遊戲，其售價竟高達 389.99 美元（新台幣 1.2 萬台幣）。這樣的定價讓許多網友質疑是否太昂貴，擔心這會大幅提高玩家架設或體驗私服的門檻。

而該平台的開放，也被外界視為 Rockstar 為即將到來的《GTA6》鋪路，試圖打造類似《Roblox》的創作者經濟生態系。雖然官方平台能為模組創作者提供合法的獲利管道，並可能帶來更穩定的伺服器技術支援，但高昂「微交易化」模組市場，也讓部分長期習慣免費或低成本模組文化的社群玩家感到不安。