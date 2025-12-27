RADO雷達表True Square鏤空鑽表新上市

Rado瑞士雷達表透過鏤空結構與鑽石光影交織，在當代生活裡為日常留下一個能靜心凝視、重新與自我對話的舞台。延續True Square真我方形系列一貫的設計語彙，並於表盤添加十二枚梯形鑽石，彷彿舞台上悄然亮起的一圈聚光燈，將所有目光聚焦於鏤空機芯，使通透的機械視野在光線遊走間更顯立體層次。當鑽石在光線下閃爍，襯托中央機芯規律跳動與金屬零件的呼吸韻律，腕表不再只是一件佩飾，更像是隨身攜帶的時間舞台。十二顆鑽石準確勾勒出俐落刻度，時間不再只是流動的數字，而是一段專屬於佩戴者的靜謐演出，在光影、節奏與機械心跳之間，悄悄為內心保留一個只屬於自己的位置。

四顆梯形鑽石分別佇立於3、6、9與12點鐘位置，其餘八顆則細膩標示其他時刻，一粗一細的節奏配置，使表盤在光影之間呈現秩序感與呼吸空間。經水平拉絲處理並覆以煙灰色塗層的鏤空表盤，透過水平線條將結構切分為三個區域，讓幾何線性與機芯零件在不同高度層次間對話，既俐落現代，又保留機械時計的溫度。透過藍寶石水晶底蓋向內窺視，鎳色調的機芯世界展現另一種沉穩理性的美感。