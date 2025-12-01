rage bait獲選牛津辭典年度代表字 意指網路引戰吸流量

（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國牛津大學出版社宣布，rage bait（憤怒誘餌）獲選牛津英語大辭典2025年代表字。rage bait意指刻意帶風向激起憤怒的網路內容，藉此獲取流量，也就是所謂的「引戰文」。

英國廣播公司（BBC）報導，rage bait（憤怒誘餌）擊敗另外兩個入圍詞彙「氣場塑造」（Aura farming）和「生物駭客」（Biohack），獲選牛津英語大辭典2025年代表字。

根據牛津英語大辭典的定義，rage bait意指「刻意設計用來激起憤怒或憤慨的網路內容，通常透過令人沮喪、挑釁或冒犯的方式呈現，其目的多是為了提高特定網頁或社群帳號的流量或互動」。

「紐約時報」（New York Times）報導，rage bait一詞最早可溯及2002年，當時它出現在全球分散式討論系統Usenet的一則貼文中。

rage bait當時用來描述駕駛對超車者閃燈示意時的特定反應。自那時起，rage bait成為日益普遍的俚語，用於意指一種尋求關注的網路行為。

根據BBC，rage bait的意思與clickbait（標題黨/點擊誘餌）類似，後者意指透過誇張或誘人的標題吸引讀者點擊觀看文章或影片，但rage bait的內容更著重於讓人火冒三丈。

今年11月，rage bait一詞曾登上新聞版面，因為好萊塢女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）承認自己創立匿名TikTok帳號，以便在網路上與電影粉絲爭論。她當時表示：「我想我是在TikTok上使用憤怒誘餌（rage bait）。」

根據牛津大學的數據，在過去的一年裡，rage bait一詞的使用頻率飆升3倍。這個雙音節開放式複合詞讀起來直接有力，能讓人立即領會其含義。

牛津大學出版社主管格拉斯沃（Casper Grathwohl）表示：「即使人們以前從未聽過這個詞，他們也能立刻明白其含義。而且還想討論它。」

他還指出：「rage bait這個詞的存在，以及其使用頻率出現如此劇烈的增長，意味著我們對網路上可能遭遇的操控手法日益警覺。」

格拉斯沃提及：「在過去，網路主要透過激發好奇心，藉由吸引注意力換取點擊，但如今我們明顯看到，它正轉向劫持與影響我們的情緒及反應。」（編譯：陳正健）1141201