「Rage bait」（憤怒誘餌）：2025年牛津年度詞彙出爐

你是否在滑動社群媒體動態時，發現自己越來越惱火？ 如果是這樣，你可能已經淪為「憤怒誘餌」（rage bait）的受害者。牛津大學出版社（Oxford University Press） 已將其選為2025年的年度詞彙。

根據這家辭典出版商的資料，該詞彙的使用量在過去12個月內增加了三倍。它描述了用來驅動線上參與度的操縱策略。

「憤怒誘餌」擊敗了另外兩個入圍詞彙——「氣場塑造」（Aura farming，氣場營造或刷氣場）和「生物駭客」（Biohack）——贏得此稱號。事實上這些詞彙清單旨在反映塑造2025年的部分情緒與對話。

什麼是「憤怒誘餌」?

即使你不熟悉這個詞彙，如果你有使用社群媒體，那你很可能曾經被「憤怒誘餌」吸引過。

根據牛津大學出版社《牛津英語辭典》的定義，「憤怒誘餌」指的是故意設計的線上內容，用透過令人沮喪、挑釁或冒犯的方式，引發觀看者的憤怒或憤慨。

這類內容通常是為了增加網站或社群媒體帳號的流量而發布的。

它與網路上的「標題黨」類似，透過誇張或誘人的標題吸引讀者點擊觀看文章或影片。但「憤怒誘餌」的內容更專注於讓人火冒三丈。

其他入圍詞彙

氣場塑造（Aura farming）：透過行為或呈現方式，刻意培養一種令人印象深刻、吸引人或充滿魅力的形象或公眾形象，目的是微妙地傳達自信、酷炫或神秘感。

生物駭客（Biohack）：試圖透過改變飲食、運動習慣或生活方式，或使用藥物、補充劑或科技裝置等其他手段，來改善或優化個人的身體或心理表現、健康、長壽或福祉。

這三個入圍詞彙經由公眾投票，其結果幫助了牛津大學出版社的語言專家做出最終決定。

「『憤怒誘餌』這個詞彙的存在，以及其使用量如此劇增，意味著我們越來越意識到網絡上存在著各種操縱手段，我們很容易被捲入其中，」牛津大學出版社牛津語言部總裁卡斯帕·格拉特沃爾（Casper Grathwohl）表示。

他說:「過去，網路專注於透過激發好奇心來抓住注意力，以換取點擊；但現在，我們看到了一個戲劇性的轉變，它開始劫持並影響我們的情緒，以及我們的回應方式。

「這感覺就像是在一場持續進行的對話中，自然而然的演進——探討在一個由科技主導的世界中，身為人類意味著什麼，以及網路文化的極端。」

2024年的年度詞彙「腦腐」（Brain rot），捕捉了在Instagram或TikTok上無腦滑動所帶來的精神耗損。

格拉特沃爾表示，2024年與2025年的獲勝詞彙有相似的主题:「它們共同形成一個強大的循環：憤慨引發參與度，演算法放大它，而持續暴露則讓我們精神疲憊。」

此外，過去牛津先前的年度詞彙還包括「自拍」（selfie）、「哥布林模式」（Goblin mode）和「魅力」（Rizz）。

《劍橋詞典》（Cambridge Dictionary）則宣佈「Parasocial」（準社交，擬社交互動）當選其2025年的年度詞彙。它定義為某人與一位他們不認識的名人之間的「單向情感關係」。

其範例包括粉絲對流行歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）和美式足球員特拉維斯·凱爾西（Travis Kelce）宣布訂婚時所表現出的興趣。

與此同時，《柯林斯詞典》（Collins Dictionary）則選擇了「氛圍編碼」（Vibe coding），這是透過向人工智慧描述應用程式或網站，而非手動撰寫程式碼，來創作它們的藝術。