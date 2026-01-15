Rain、落日飛車、洪榮宏、VERIVERY、NamtanFilm⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你1/16~1/18

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流天王Rain重返台北小巨蛋，入場須知？開場時間？落日飛車周末一連兩天在北流開唱，幾點開始？交通資訊？台語歌壇常青樹洪榮宏將在高雄開唱，演出地點？演唱時長？韓團VERIVERY來台見粉絲，購票福利？活動內容？泰國人氣CP Namtan和Film在台舉辦見面會，時間地點？近距離互動內容？此外還有VH、立花裕大、崔誠允、SPN等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

Rain、落日飛車、洪榮宏、VERIVERY、NamtanFilm⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理1/16~1/18精彩演出。

【1/16~1/18演唱會/活動整理速看】

1/16（五）

VH｜Legacy Taichung｜20:00

1/17（六）

立花裕大｜新莊典華1樓風尚廳｜13:00、18:30

崔誠允｜HANA SPACE｜13:00、18:00

SPN｜Clapper Studio｜14:00

洪榮宏｜高雄流行音樂中心 海音館｜16:30

Rain｜台北小巨蛋｜19:00

落日飛車｜台北流行音樂中心｜19:00｜Day1

1/18（日）

落日飛車｜台北流行音樂中心｜17:00｜Day2

VERIVERY｜LIVE WAREHOUSE｜18:00

NamtanFilm｜Zepp New Taipei｜18:00

🗓️ 1/16（五）

VH演唱會場次？幾點開始？

雙人創作組合Vast & Hazy（VH）由主唱咖咖與吉他手易祺組成，自學生時期起即在獨立音樂圈耕耘，累積相當人氣。這回帶來《Every Journey Leads Me Home——不趕路》巡演，台中場在Legacy Taichung登場，將以堅強的演唱實力與現場魅力擄獲聽眾的心。（來聽歌）

🗓️1/17（六）

立花裕大粉絲見面會時間？新莊典華怎麼去？

日本演員立花裕大來台舉辦粉絲見面會，將和粉絲們分別進行午餐和晚餐約會，透過近距離互動、談話與活動環節，拉近與粉絲之間的距離。（看帥照）

時間、地點：13:00、18:30｜新莊典華 1 樓風尚廳（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口）

開唱前請注意：票價包含餐費及雙人合照拍攝。

售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）

崔誠允見面會有幾場？Golden Child經典歌曲有哪些？

Golden Child成員 Y 崔誠允個人之姿登台，舉辦《YOU & YUN》粉絲見面會，一天之內舉辦兩場，與更多粉絲見面，將透過音樂與談話分享屬於「你與我」的片刻時光。（來聽歌）

SPN 見面會幾點開始？活動內容？

泰百當紅演員Shelly、Pundao和Neko來到台北舉辦粉絲見面會，她們在劇中引發了人與人之間被愛的共鳴，讓我們看到了被愛的幸福，是什麼形狀。這次要面對面傳達這份最真摯的情感，與粉絲近距離接觸！（看更多活動資訊）

洪榮宏演唱會入場時間？座位有幾層樓？

台語歌壇重量級歌手洪榮宏，以經典作品與深厚唱腔，帶來《舊情綿綿》，一場充滿回憶與情感的演唱會。（來聽歌）

Rain演唱會幾點開始？入場注意事項？

韓流天王Rain重返台灣，1/17在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINING: ENCORE》演唱會。這是他暌違20年再次登上台北小巨蛋舞台，也是巡演《Still Raining》的升級版「Encore」場，象徵他與台灣粉絲之間跨越時光的深厚情誼。（來聽歌）

落日飛車演唱會入場時間？北流怎麼去？｜Day 1

台灣樂團落日飛車曾拿下金曲獎「最佳樂團獎」，他們唱過國內外多個大型音樂祭活動，擁有豐富的LIVE舞台經驗，總是能帶動台下樂迷的氣氛。（來聽歌）

🗓️1/18（日）

落日飛車演唱會還有票嗎？有幾場？｜Day 2

落日飛車去年與韓國獨立樂團HYUKOH合作推出專輯《AAA》，斬獲金曲獎三項大獎，也讓他們的音樂實力更受大眾矚目。這次《Q來Q去 2026》亞洲巡迴演唱會台北站一連兩天在北流登場，門票銷售一空！（來聽歌）

VERIVERY見面會地點？互動內容？

韓國男團VERIVERY舉辦《Hello VERI Long Time》粉絲見面會，這次南下高雄與粉絲見面，將透過遊戲、舞台互動與表演，打造專屬粉絲的回憶時刻。（來聽歌）

NamtanFilm見面會地點？有什麼福利？

泰國人氣CP Namtan與Film合體來台舉辦見面會，她們近期合作的《冥王星之戀》大獲粉絲歡迎，並且下一步合作的新劇也即將推出，話題度與期待值都相當高。（看美照-Namtan）（看美照-Film）

時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：福利活動請依主辦公告為準。

售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）

