Rain中文拜早年 曝造冰塊肌祕訣

韓國天王Rain（鄭智薰）明年1月17日將在台北小巨蛋舉辦「STILL RAINING：ENCORE」巡迴演唱會，他特地越洋錄影片向台灣粉絲「拜早年」，他不僅用字正腔圓的中文說：「大家好，我是Rain，新年快樂！」隨後更甜蜜告白：「你們知道 2026 年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是 1 月 17 日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」

難忘20年前小巨蛋滿場歌迷的熱情，Rain透露全場的吶喊與能量早已在他的腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴。」

上月剛完成紐約、洛杉磯、亞特蘭大巡演，Rain化身DJ裸冰塊肌打碟炸裂全場的畫面在社群瘋傳，被問二度攻蛋是否會延續福利，他表示：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」

被粉絲封為「最強肉體」的Rain也分享出道23年的凍齡祕訣——「早睡早起、堅持運動」，透露每早起床第一件事就是運動，「我會保持至少每天運動30分鐘到1小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動」。

至於「健身菜單」，Rain透露上健身房會以力量訓練為主、快節奏運動為輔，以雙管齊下的方式來達到有氧及增肌的效果，除規律運動，備戰演唱會的他也特別注意飲控，「平時會盡量以清淡、不刺激的食物為主，不過，為了不讓自己太有壓力，也會適當地享受想吃的食物」。

提及2026年的工作計畫，Rain開心表示將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1╱17將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，Let's make it rain together！」

