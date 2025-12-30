RAIN二度攻蛋倒數！中文向台粉拜年超寵粉 親揭凍齡秘訣

韓流天王RAIN將於明年1月二度登上台北小巨蛋，舉辦《2026 RAIN CONCERT- TAIPEI》演唱會，隨著1月17日攻蛋倒數，他特別趁著歲末年終越洋錄製影片向台灣歌迷拜早年，用中文說：「大家好，我是RAIN，新年快樂！」更甜蜜許下2026年第一個願望。

韓流天王RAIN將於明年1月二度登上台北小巨蛋，舉辦《2026 RAIN CONCERT- TAIPEI 》 演唱會。（圖／ 大步整合行銷 提供 ）

RAIN在影片中向粉絲告白說：「你們知道2026年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情的他形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已。他更允諾，為了能在演唱會當天呈現最棒的舞台，一定會全力以赴。最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，再見！」

提及這次二度攻蛋是否會「延續」先前紐約場的火辣尺度再度放送養眼福利給粉絲，RAIN謙虛回應：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」

RAIN特別趁著歲末年終越洋錄製影片向台灣歌迷拜早年。（圖／ 大步整合行銷 提供 ）

RAIN出道以來皆保持著精壯身材，數十年如一日，他特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大秘訣正是「早睡早起，並堅持運動。」自律的RAIN透露，自己每天一早起床第一件事就是運動，在旁人眼中是「健身狂」的他稱自己只是「習慣性運動的人」，並強調：「我會保持至少每天運動30分鐘到1小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」如此堅持也顯現他出道23年對工作敬業的態度。

RAIN特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大秘訣。（圖／ 大步整合行銷 提供 ）

除了忙著準備《Still Raining Encore》巡演，RAIN這陣子更當起空中飛人，飛到世界各地參加活動見歌迷。不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，還在活動上握手寒暄並留下合照身影，RAIN透露，從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。

提及2026年的工作計畫，RAIN開心表示，將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1月17日將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，Let's make it rain together！」

