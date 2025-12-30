RAIN二度攻蛋倒數 暖獻專屬新年祝福寵臺粉

記者周毓洵／臺北報導

距離2026年1月17日再度站上臺北小巨蛋倒數不到1個月，韓流天王RAIN特別在歲末年終送上驚喜，越洋錄製新年祝福影片向臺灣粉絲「拜早年」。影片中，他用字正腔圓地以中文打招呼：「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜告白，直接許下自己2026年的第一個願望，就是「1月17日能和填滿臺北小巨蛋的大家一起吶喊」。一句話瞬間點燃臺粉期待值，也讓攻蛋倒數氣氛全面升溫。

剛於上個月完成《Still Raining Encore》美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大3站巡演的RAIN，近期馬不停蹄投入臺北站彩排。他難忘20年前在臺北小巨蛋與滿場歌迷互動的震撼場面，直言那股全場吶喊的能量至今仍歷歷在目，甚至讓他現在就開始期待不已，並誠意滿滿地承諾：「為了那一天，我一定會全力以赴，呈現最棒的舞台。」

廣告 廣告

此次巡演在海外掀起話題熱潮，特別是RAIN在紐約場化身DJ、裸肌打碟炸裂全場的畫面在社群平台瘋傳洗版，也讓臺灣粉絲更加引頸期盼臺北場是否「火辣升級」。對此，RAIN展現專業態度回應，表示自己每次演出前都會透過持續鍛鍊維持最佳狀態，「這次也有信心把所有能量完整地傳遞給大家。」語氣中的自信，替1月17日的小巨蛋之夜留下滿滿想像空間。

RAIN出道23年始終維持精壯體態，他大方分享自己的凍齡秘訣，就是「早睡早起，並堅持運動」。他透露每天起床第一件事就是運動，平均至少30分鐘到1小時，若行程緊湊，下午也一定會抽空完成。健身內容以重量訓練為主、搭配快節奏運動，飲食則以清淡為原則，同時也保留適度享受美食的彈性，展現高度自律卻不過度壓力的生活哲學。

除了巡演行程滿檔，RAIN近來也化身空中飛人，飛往世界各地參與活動與粉絲見面，日前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，兩人寒暄合照留下話題畫面。RAIN透露從小就覺得鄭伊健是非常出色的演員，也期待未來有合作機會。展望2026年，他開心預告將推出全新專輯與新戲，但最重要的計畫，仍是1月17日再度登上臺北小巨蛋，並再次向臺粉喊話：「希望大家一起來現場狂歡，Let’s make it rain together！」

RAIN在攻蛋倒數前夕，特別越洋錄製新年祝福影片，親口向臺灣粉絲告白期待1月17日相見。（大步整合行銷提供）

RAIN展望2026年，預告新專輯與新劇計畫，並喊話臺粉1月17日一起在小巨蛋「Let’s make it rain」。（大步整合行銷提供）

RAIN出道23年精壯身材數十年如一日全靠自律二字，他透露每天運動至少30分鐘到1小時。（大步整合行銷提供）