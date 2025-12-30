Rain二度攻蛋倒數 火辣可期

韓流天王Rain上月完成「Still Raining Encore」美國3站演出，紐約場裸肌化身DJ打碟的震撼畫面在社群瘋傳，也讓台灣歌迷更加期待下月17日在台北小巨蛋的演出。被問是否延續火辣尺度，他表示，持續鍛鍊是基本功，這次也將以最佳體能站上舞台，把全部能量傳遞給歌迷。

距離二度攻蛋倒數不到1個月，Rain特別越洋錄製影片向台粉拜早年，不僅用中文祝賀新年快樂，更甜蜜告白，直呼2026年最期待的時刻，就是1月17日能與填滿小巨蛋的歌迷一起吶喊。他也難忘20年前台北滿場的熱情能量，承諾將全力以赴呈現最棒舞台，並以笑容與大家相見歡。

此外，Rain近期奔波各地參加活動，日前在新加坡音樂節巧遇鄭伊健，透露從小就很欣賞對方，盼未來有合作機會。展望2026年，他預告將推出新專輯與新劇，並再度向台粉喊話：「Let’s make it rain together！」台北場目前仍有零星票券於Klook販售。