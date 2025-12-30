RAIN二度攻蛋倒數！越洋「拜早年」 加碼預告2026新計畫

韓國男星RAIN。（圖／大步整合行銷提供）





上個月於美國完成《Still Raining Encore》紐約、洛杉磯、亞特蘭大三站演出的RAIN近期馬不停蹄投入台北站彩排工作，隨著明年1/17攻蛋倒數不到一個月時間，心繫台北歌迷的他特別趁著歲末年終捎來暖心新年祝福，以越洋錄製影片方式向大家「拜早年」。

影片中RAIN不僅用字正腔圓的中文說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白，直接許下自己的 2026 年第一個願望：「你們知道 2026 年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情的RAIN形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已。

RAIN更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」他也不忘向台粉暖心喊話，誠摯邀請大家一起支持《Still Raining Encore》台北站演出，最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，再見！」一席話讓粉絲隔著螢幕也感受到滿滿誠意與攻蛋倒數的熱血氛圍。

近期帶著《Still Raining Encore》巡演的超狂舞台成功征服美國歌迷的RAIN不僅再次證明國際天王地位，其巡演所及更掀起話題熱潮，加上先前在美國紐約場上化身DJ裸肌打碟炸裂全場的震撼演出畫面在社群全面瘋傳洗版，讓等待已久的台粉更加引頸期盼 1/17 的到來，提及這次二度攻蛋是否會「延續」先前紐約場的火辣尺度再度放送養眼福利給粉絲，RAIN 則以專業態度回應：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」言語間透露出的自信語氣，讓歌迷期待值瞬間飆升，也為1/17台北小巨蛋的「暴雨之夜」增添更多想像空間！

韓國男星RAIN被封為「最強肉體」。（圖／大步整合行銷提供）

事實上被粉絲封為「最強肉體」韓流天王的RAIN出道以來皆保持著精壯身材數十年如一日，他特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大秘訣正是「早睡早起，並堅持運動。」自律的RAIN透露自己每天一早起床第一件事就是「運動」，在旁人眼中是「健身狂」的他稱自己是「習慣性運動的人」，並強調：「我會保持至少每天運動 30 分鐘到 1 小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」

如此堅持也顯現他出道23年對工作敬業的態度。而把健身當日常的RAIN更大方分享自己的「健身菜單」，他透露自己上健身房會以力量訓練為主、快節奏運動為輔，以雙管齊下的方式來達到有氧及增肌的效果。而除了規律運動，RAIN在籌備演唱會的過程中，對於飲食控制也特別注意，他表示：「平時會盡量以清淡、不刺激的食物為主，不過，為了不讓自己太有壓力，也會適當地享受想吃的食物。」

除了忙著準備《Still Raining Encore》巡演，一刻不得閒的RAIN這陣子更當起空中飛人飛到世界各地參加活動會歌迷，不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，更在活動上握手寒暄並留下合照身影，Rain透露從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。提及2026年的工作計畫，RAIN開心表示將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1/17將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，”Let’s make it rain together！”」

▲演出日期：2026.1.17 台北小巨蛋

▲售票時間：2025.11.30 (日) 上午11:30 啟售

▲售票系統：klook 官網

▲票價：6800、5800、4800、3800、2800、800

※身障優惠票：400

▲出品：RAIN Company、HS ENC

▲主辦單位：

▲冠名贊助：凱基金控、凱基銀行、凱基證券、財團法人凱基文化藝術基金會

▲指定用車：中華賓士

▲主要贊助：vivo

※照片資料提供：大步整合行銷



