RAIN二度攻蛋開唱「半裸登跑步機狂奔」 五大彩蛋獨寵台粉

RAIN暌違20年，二度攻台北小巨蛋開唱。（大步整合行銷提供）

亞洲韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱顯盡「舞台王者」風範，將演唱會變成「極限體能才藝大賞」的他把健身房跑步機、國際銳舞電音派對全搬上小巨蛋舞台，不僅一口氣分身為「歌手」、「舞王」、「DJ」大秀全能才華，堪稱「行走費洛蒙」電力十足，讓全場萬名粉絲沸騰到極點，吶喊尖叫聲此起彼落。

繼去年成功征服高雄流行音樂中心四千人場地後，挾著高人氣與滿滿話題聲量的RAIN相隔近一年時間再度來台開唱，於17日在台北小巨蛋舉辦《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI》演唱會，吸引萬人滿座歌迷朝聖；早在2005年年底就曾站上小巨蛋舞台舉辦個唱的他是南韓首位「攻蛋」歌手，此次趁著「安可場」主題系列巡迴開跑，極度重視台灣歌迷的RAIN特別將亞洲首站選定台北，而睽違20年能再度站上台北小巨蛋舞台，無論對他本人或粉絲而言都意義非凡。

為回饋台粉多年支持，RAIN更為台北場量身打造限定「升級版」內容，誠意十足地祭出五大彩蛋獨寵台粉；除了全新演繹招牌神曲〈GANG〉混音版外，還巧妙將國際天王賈斯汀的〈Sexy Back〉、嘻哈天王 Kendrick Lamar 的〈Not Like Us〉，分別與自己的〈30 Sexy〉、〈It’s Raining〉重新 Remix，打造僅此一夜的限定版歌單，在充滿巧思的混音舞曲推波助瀾下，舞力全開的 RAIN 不僅跑跳全場、貼近舞台邊緣狂放電，更使出渾身解數「開撩」歌迷，逗台下粉絲心跳加速。而RAIN在抒情橋段則驚喜端出去年高流場被歌迷敲碗的「遺珠金曲」──〈In My Bed〉與〈挽留你的歌〉兩首限定歌單，只見旋律一想起頓時掀起回憶殺，更讓全場歌迷跟著唱和，小巨蛋成了萬人KTV，感動直拉到最高點！

誠意滿滿的RAIN為台北演出準備五大驚喜。（大步整合行銷提供）

演唱會後段RAIN更直接化身 DJ，只見他站上打碟台忘情狂放打碟、全力放電，連續放送五首紅遍全球的舞曲混音，當中包括〈Lean Back〉、〈Crazy in Love〉、〈Crank That〉，還有麥可・傑克森的〈Billie Jean〉，甚至連近來爆紅的動畫電影《獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉都被他神來一筆混進歌單，驚喜指數破表；搭配高強度、零喘息的精湛舞技，萬人隨節拍失控狂跳、全場炸翻到最高點。

除了有別於去年高流場演出獻出五大驚喜彩蛋，RAIN也把先前巡迴演出的精華在台北小巨蛋的舞台上原汁原味呈現；其中最讓歌迷津津樂道的莫過於RAIN在演唱會一開場就以極度視覺震撼且充滿創意的「跑步機環節」揭開序幕，只見畫身為「跑跳鐵人」的他舞台燈光聚焦下以半裸姿態站上一台跑步機赫然現身，不僅露出訓練有素、線條分明的精壯上半身，更在運轉中的跑步機上狂奔開場，瞬間點燃全場萬名歌迷情緒，全場尖叫聲達到沸點。

睽違20年在登小巨蛋開唱難掩激動情緒，RAIN用中文大喊：「你們好嗎？！我又回到小巨蛋了！很想念大家！」隨後他一連演唱了多首經典，包括〈Gang〉、〈I'm Coming〉、〈躲避太陽的方法〉、〈握手〉、〈I Do〉、〈Only You 〉、〈LOVE STORY〉、〈Bad Guy〉等20多首招牌金曲，無論動感舞曲亦或是抒情金曲都唱進歌迷心中引發滿滿共鳴，而誠意滿滿、養眼指數破表的表演，也再次證明RAIN把體能、舞蹈與舞台魅力完美合體，為台北場安可之夜寫下最狂、最熱血的一頁。