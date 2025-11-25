RAIN二攻蛋前夕公開兩大心願 曝為台北場打造「未公開限定版」

RAIN明年將二度攻蛋。（圖／大步整合行銷提供）

亞洲韓流天王RAIN將於明年1月17日於台北小巨蛋舉辦《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE> - TAIPEI》，心心念念台迷的RAIN特別在百忙中越洋捎來「告白信」影片，不僅開場就以字正腔圓的中文說出「大家好，我是Rain！」瞬間拉近與粉絲的距離，更以深情告白作為開場白表示：「距離上次已經隔了20年了，終於要在2026年1月17日帶著2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE> - TAIPEI重返台北小巨蛋！真的非常感動，也真心感謝這麼久以來一直等待我的台北粉絲們。」

RAIN更霸氣允諾：「我會把這20年的熱情跟能量，全部注入在2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE> - TAIPEI 裡，希望大家多多支持！」在影片中RAIN更發出「雨粉召集令」，以一句”Let’s make it rain together！”做為號召，約定粉絲：「我們就1月17日在台北小巨蛋見囉！到時候見！」如此貼心又誠意滿滿的跨海告白，讓粉絲瞬間心臟爆擊，期待值直接拉好拉滿，也讓RAIN這場暌違多年的台北重返舞台更具話題與想像空間。

而時隔20年後將於明年1/17二度攻蛋，對於能夠再次踏上這個對自己意義深重的舞台，RAIN坦言：「心情很感慨！」回想起當年首次攻蛋種種回憶仍歷歷在目的他直言：「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方！」對RAIN來說，台北不只是一座城市，更是滿載感謝與鼓勵的舞台，他感動表示：「當時觀眾熱情的歡呼和溫暖的歡迎給了我很大的力量，那份回憶到現在都難以忘懷。」

除了感謝一直等待的歌迷， RAIN更以此為前進動力允諾歌迷要把1/17當天台北小巨蛋演出變成一個大型同樂會，他表示：「要打造一場跟大家一起傳遞能量、共同享受的舞台，陪著跟大家一起歡笑、一起感動！」他更透露自己重返台北小巨蛋的兩大心願：「與粉絲達到『真正的共鳴』！一起創造出真正『好的演出舞台』！」同時不忘感性喊話台粉：「讓大家等了這麼久，我會以更好的樣子出現！我們1/17 不見不散！」

RAIN更預告演唱會將帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，有別於年初高流場的演出，RAIN特別搶先曝光台北場三大驚喜彩蛋：限定歌單、全新混音版本及升級版舞台，他透露：「很多部分都重新編排，尤其是音樂，把以往的歌曲重新混音，以全新的感覺呈現。粉絲們會看到之前沒見過的特別版本。」提及台北場限定歌單有機會加入中文曲目，極度寵粉RAIN竟大方加碼開放讓歌迷在社群「許願」，他笑說：「如果粉絲們希望的話，我也很想挑戰看看！」非常重視台北安可場演出的RAIN更透露不排除未來能邀請到喜歡的台灣歌手合作，「如果有好的機會，也想嘗試更多不同的演出形式。」

相隔不到一年又將奔台開唱，對於寶島美食小吃情有獨鍾的RAIN透露此次來台最想去的地方正是「夜市」，更把「夜市」當成此次台北行中必去「打卡點」！他笑說：「每次在台灣都會大吃牛肉麵、川味料理，這次想把目標放在夜市上，因為可以品嚐到各種美食，想在夜市多嘗試不同的小吃。」近期積極投入安可場巡演彩排的RAIN不忘在百忙中誠徵「台北小吃探索地圖」，更積極請歌迷幫忙推薦台北小巨蛋周邊美食，熱衷吃美食的他不僅放話：「粉絲推薦給我的美食我都樂意嘗試！」 而伴隨RAIN對粉絲這份真誠又逗趣的互動，也讓人更加期待他明年1月 抵台後展開的「美食＆舞台」雙重征服之旅，勢必再掀一波熱度高潮，

2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE> - TAIPEI 將於2026年1月17日（星期六）在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800、800 六種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。

RAIN台北小巨蛋場座位圖公開，預告是限定版演唱會規格。（圖／大步整合行銷提供）

