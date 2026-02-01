RAIN健康亮紅燈！ 自曝腰痛半年「身體撐不住了」

RAIN透露自身健康狀況，坦言拍戲與跳舞讓頸椎與腰椎出現問題。（圖／大步整合行銷提供）

43歲的韓國男神RAIN（鄭智薰）以高強度舞蹈聞名，但近日卻罕見鬆口公開自身健康狀況，坦言「身體真的有點不行了」，並公佈醫師診斷結果曝光，讓粉絲相當擔心。

近日RAIN在Youtube「시즌비시즌 Season B Season」頻道分享近況，透露自己長達5、6個月受到腰痛困擾，只好到醫院檢查。醫師表示，檢查後發現，RAIN的頸椎的「C字型彎曲消失」變成直的，且第5、6節頸椎出現移位，腰部也有明顯老化與發炎狀況。醫師直言，現在能支撐住RAIN身體的，幾乎只剩他多年訓練累積下來的肌肉。

RAIN也提到，疼痛與新戲拍攝有關，他為了拍攝需要大量拳擊動作的電視劇，「那時候用了平常不用的肌肉，腰也用了，結果拍完之後腰就開始痛」，沒想到一痛就是半年。所幸在接受治療後，RAIN表示疼痛已經有明顯改善，也坦言現在不敢再硬撐，「現在真的要好好照顧身體」。

據悉，RAIN主演的新戲《獵犬》第2季預計在上半年公開，他在劇中飾演的角色「白丁」，是一名擁有強大力量、手段殘暴的格鬥家，也是推動劇情的重要關鍵人物。

