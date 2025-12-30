RAIN公開凍齡秘訣23年「每天做」 甜曝2026新願望：填滿小巨蛋

【緯來新聞網】韓流天王RAIN將於明年1月17日登上台北小巨蛋演出，心繫台北歌迷的他，特別趁著歲末年終以越洋錄製影片向大家拜早年，用中文說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」並甜蜜加碼向台粉告白，直接許下 2026 年第一個願望：「你們知道 2026 年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是 能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」

RAIN將於明年1月來台演出。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN出道23年以來始終維持精壯身材，數十年如一日，他特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大秘訣正是「早睡早起，並堅持運動。」每天一早起床第一件事就是運動，並強調：「我會保持至少每天運動 30 分鐘到 1 小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」他還大方分享自己的「健身菜單」，上健身房會以力量訓練為主、快節奏運動為輔，以雙管齊下的方式來達到有氧及增肌的效果。而除了規律運動，RAIN在籌備演唱會的過程中，對於飲食控制也特別注意，他表示：「平時會盡量以清淡、不刺激的食物為主，不過，為了不讓自己太有壓力，也會適當地享受想吃的食物。」

RAIN出道23年始終維持精壯身材。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN倒數攻蛋一個月，除了忙著準備《Still Raining Encore》巡演，也當起空中飛人飛到世界各地參加活動會歌迷，不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，更在活動上握手寒暄並留下合照身影。Rain透露從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。提到小巨蛋演唱會，他至今難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情，直呼當時來自全場的吶喊與熱情能量，在腦海中不斷浮現，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」他也不忘向台粉暖心喊話，誠摯邀請大家一起支持《Still Raining Encore》台北站演出，最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，Let’s make it rain together！」一席話讓粉絲隔著螢幕也感受到滿滿誠意與攻蛋倒數的熱血氛圍。

