Rain半裸登小巨蛋萬人暴動 中文撩粉炫43歲冰塊肌

Rain一開場就裸半身跳上跑步機。



43歲韓國天王Rain（鄭智薰）今晚（1╱17）在台北小巨蛋舉辦「STILL RAINING：ENCORE」巡演，睽違20年2度攻蛋的他把演唱會變成「極限體能才藝大賞」，直接把跑步機搬上舞台，一開場就裸半身，炸裂冰塊肌讓上萬名粉絲瘋狂尖叫，他透露：「今天我為了跟你們見面，我從一早就開始運動，因為我要敏捷啊！」十分敬業。

在連唱3首歌後，Rain以中文問候大家：「好久不見，台北歌迷我愛你們。」接著說：「我練了很久，我接下來會跟你們一起對話互動喔，我很想念你們，從現在開始大概有2個小時的時間吧，你們跟我一起玩。」接著又用中文問：「準備好了嗎？」說完問：「我的發音怎麼樣呢？我的發音還可以嗎？可以嗎？我們要唱下1首歌囉，我希望大家跟我一起跳舞，但是你們也可以只拍手啦！」全場也以尖叫聲回應。

廣告 廣告

Rain今晚在台北小巨蛋舉辦「STILL RAINING：ENCORE」巡演。

熱力唱跳的Rain不忘和粉絲互動，他貼心問：「來的時候有塞車嗎？」接著感性地說：「我們很久不見了對吧？我真的很想念你們，能夠跟你們一起這樣度過時間，我覺得非常的感恩。」還驚喜預告：「在唱歌的時候，我也有可能會走下去喔，但是你們絕對不能從位子上站起來離開座位。」並以中文問：「知道了嗎？」

繼去年征服高雄流行音樂中心4000人場地後，Rain相隔近 1年再度來台開唱，早在2005年年底就站上小巨蛋舞台的他是韓國首位「攻蛋」歌手，此次趁「安可場」主題系列巡迴開跑，他特別將亞洲首站選定台北，對他或粉絲而言都意義非凡。

更多太報報導

胡宇威驚訝安心亞棄100萬退賽 鬆口獎金用途「先hold住」

李玟51歲冥誕歌迷齊聚金寶山 告白「愛妳在每1天」

聲優天后水樹奈奈睽違7年半撲台 4月連唱2天今登記抽選