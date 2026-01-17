RAIN台北開唱秀精壯身材 中文喊「新年快樂」寵粉

（中央社記者洪素津台北17日電）亞洲韓流天王RAIN今天2度攻台北小巨蛋開唱，一出場就秀出精實的身材，讓全場粉絲尖叫不已，RAIN更是展現苦練已久的中文，他告白粉絲喊，「新年快樂，我愛你，很高興見到你們」。

RAIN再度站上台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT（STILL RAINING：ENCORE）–TAIPEI」演唱會，舞台中RAIN盡顯「舞台王者」風範，把演唱會變成「極限體能才藝大賞」，開場就站上健身房跑步機大秀精實身材，隨後再當DJ把演唱會變成國際電音派對，讓全場萬名粉絲沸騰到極點。

廣告 廣告

RAIN先是跟粉絲喊話，「我愛台北，你們跟我一起玩」，緊接著又大秀中文，「新年快樂，我愛你，很高興見到你們」，開玩笑表示把自己會的中文都講完了。

寵粉的RAIN還開心跟現場粉絲互動，甚至還教官模樣上身，點出沒有跳的粉絲，叫他上台一起跳，粉絲開心上台還偷偷躺在RAIN的胸膛，沒想到一首歌過去了，RAIN注意到該粉絲還是不跳，搞笑說，「他都沒跳，我應該要問他叫什麼名字，我要寫在日記本裡」。

RAIN繼去年成功征服高雄流行音樂中心後，相隔近1年時間再度來台開唱，演唱內容也專門為台北粉絲升級，演唱會後段RAIN也化身DJ，只見他裸露精壯上半身站上打碟台忘情狂放打碟、全力放電，粉絲萬人隨節拍失控狂跳，把氣氛炒到最高點。

RAIN演唱會秀精壯身材，自制力相當高的他，透露這次來台北也不忘去運動，事後只吃了沙拉，「因為沒有飽，就吃了牛肉麵，好好吃。」超老實的交代行程，完全把粉絲當成朋友在交流，最後演唱會就如同同樂會般溫馨結束。（編輯：張銘坤）1150117